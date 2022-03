Je to vonku! Herec z obľúbených slovenských seriálov prezradil tajomstvo: Narodilo sa mu dieťa!

Tajomstvo je vonku.

Matúša Kvietika pozná verejnosť zo seriálov Sestričky či Oteckovia, ale zahrá si aj v novinke Svätý Max, ktorý začína televízia Markíza vysielať 9. marca. To, že sa stal otcom, sa verejnosť dozvedela až teraz. Tajil to pomerne dlho.

Matúš rozhovor o novom prírastku začal vtipne s tým, že pred tromi rokmi kúpili papagája. "Je geniálny. Naučili sme ho nadávať. A to bol problém, lebo potom sa nám narodilo dieťa a on nadával aj pred tým dieťaťom," prezradil v Markízu.

Ako otec sa podľa svojich slov cíti "v pohode", no na začiatku sa cítil vraj ako sociopat. "Keď sa narodila malá, nemal som tú lásku na prvý pohľad ani zďaleka. Až potom taký 3. mesiac to bolo prehnané emóciami z mojej strany, že to už nevie rásť, ale rastie to ďalej. Teraz sme na tom dobre. Nemyslel som si, že to bude takéto super, ale je to fasa," povedal Matúš a dodal, že dieťa neprebaľuje a ani k nemu nevstáva. Tieto úlohy teda zrejme necháva na partnerku.