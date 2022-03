Feminizmus nie je o neoholených pazuchách! Ostrihoňová sa na Deň žien prihovorila mužom: Toto si želá

Svet oslavuje 8. marca Medzinárodný deň žien. K sviatku sa na sociálnej sieti vyjadrila aj moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá pri tejto príležitosti venovala pár slov práve mužom.

"V dnešný deň žien by sme mohli venovať pár slov mužom. Bez nich to totiž nejde," začala Ostrihoňová na svojom Instagrame, podľa ktorej by sa muži mali zasadzovať o to, aby bolo ženám v tomto svete lepšie.

Ako píše moderátorka, zástupy odhodlaných žien sú dôležité, ak ich však muži odmietnu počúvať, pokrok nepríde. "Želala by som si, aby si každý muž uvedomoval, že ženy na Slovensku zarábajú o 20 percent menej ako mužskí kolegovia. Že majú nižšie dôchodky. Želala by som si, aby si každý muž uvedomoval, že dostatočné zastúpenie žien vo vláde posilňuje ekonomické výsledky (Baskaran et al, 2018) Želala by som si, aby si každý muž uvedomoval, že takmer 60 percent žien čelí na základe pohlavia vo svojom pracovnom živote škodlivým predsudkom," rozpísala sa Sajfova manželka, ktorá so želaniami ani z ďaleka neskončila.

"Želala by som si, aby si každý muž uvedomoval, že sa treba ozvať, keď v miestnosti, štúdiu, zasadačke, priestore, kde sa rozhoduje, chýbajú ženy. Pretože ich pohľady budú výsledku chýbať," napísala Ostrihoňová, ktorá sa odvolávala na prieskum spoločnosti McKinsey. Ten podľa nej poukazuje na fakt, že "spoločnosti, ktoré majú diverzitu v top manažmente, dosahujú až o 20 % lepšie výsledky, ak sú ženy vo vedení a o 30 % lepšie výsledky, ak je vo vedení kultúrna diverzita".

"Želala by som si, aby si uvedomovali dôležitosť participácie žien pri tvorbe verejných politík. Želala by som si, aby si uvedomovali, ako veľmi vojna ženy poznačí, aj keď nie sú priamo na bojisku. Želala by som si, aby si uvedomovali, že ženy za rodičovstvo stále kariérne platia materskú pokutu, zatiaľ čo mužom v práci prospieva. Želala by som si, aby si uvedomovali, že feminizmus je o rovnosti, nie o neoholených pazuchách, absencii podprseniek a ohrozovaní mužnosti. Želala by som si, aby si uvedomovali, že to, ako sa majú ženy, ovplyvňuje celú spoločnosť, teda aj ich samotných. Želala by som si, aby si uvedomovali, ako veľmi ich na tejto ceste potrebujeme," napísala moderátorka a dodala, že by si želala, aby mužov čítanie jej textu nepopudilo.