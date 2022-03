Zrútenie Fera Joka pred prvým kolom Let's Dance: Myslel som, že to nezvládnem

Jedným zo súťažiacich tohtoročnej Let’s Dance je aj komik František Košarišťan alias Fero Joke (32).

A aj keď sa snaží ľudí zabávať a vyčariť im úsmev na tvári, posledné týždne práve jemu nebolo vôbec do smiechu, ale skôr do plaču. Aj na jeho psychike sa totiž odrazila hrozivá situácia s vojnou na Ukrajine.

„My sme mali týždeň bez tréningu, že sme sa iba stretávali. Mal som terapie a bol som na liekoch, pretože mi bolo fakt zle z toho, čo sa deje. Hlavne kvôli tomu, že pracujem s deťmi a nemám rád, keď vidím, že aj deti takto trpia,“ uviedol pre Nový Čas Fero, ktorý sa však rozhodol zabojovať. A stálo to za to, pretože jeho výkon rozhodne priniesol dobrú náladu.

„Mám veľmi dobré pocity, lebo som rád, že som to zvládol, pretože som sem išiel s tým, že to asi nezvládnem,“ zazneli jeho slová po skončení prvého živého prenosu. Ako nakoniec všetko zvládne a do ktorého tanečného kola to nakoniec dotiahne, ukáže len čas.