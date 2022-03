Let’s Dance má za sebou veľkolepý štart: Podpásovka v šou?! Koleník vytrel všetkým zrak, súperi reagujú

Kráľ tanečného parketu!? Uplynulý nedeľňajší večer patril nablýskanej šou Let’s Dance, v ktorej jedenásť párov bojuje o víťazstvo.

Z nich väčšina nemá ani najmenšie skúsenosti s tancom, no derú topánky na dvojfázových tréningoch, aby nechali na parkete to najlepšie. V uplynulom kole však všetkým vytrelo zrak posledné vystúpenie. Práve to patrilo Jánovi Koleníkovi (42) a jeho tanečnej partnerke Vande Polákovej.Herec sa spoločenským tancom venoval v mladosti profesionálne a hneď v prvom kole to na parkete roztočil tak, že v nemom úžase zostali nielen porota a diváci, ale aj jeho súperi. Herec sa tak stal hneď na úvod jasným favoritom, čo vzalo vietor z plachiet ostatným celebritným účastníkom, ktorým zrejme neostáva iné, len hodiť uterák do pomyselného ringu.

Let’s Dance má za sebou prvý priamy prenos, ktorý rozhodne stál za to. Od začiatku kompetentní šokovali nielen výberom celebritných tanečníkov, ale aj poroty či moderátorskej dvojice. Uplynulú nedeľu mohli prvýkrát v priamom prenose všetci tanečníci ukázať, ako sa dokážu zvŕtať na tanečnom parkete. No pre mnohých to bola obrovská skúška ohňom. No koho srdcovou záležitosťou tanec bol aj bude, je rozhodne Ján Koleník, ktorý sa mu v mladosti venoval profesionálne.

A tak bolo od začiatku jasné, že to môže byť pre herca veľká výhoda, no nikto nečakal, že prvým tancom zdvihne celú sálu zo stoličiek. Koleník rozprúdil všetkým krv v žilách a už teraz je jasné, že je veľkým favoritom na víťazstvo. Ostatní súťažiaci ostali v nemom úžase, no natíska sa otázka, či to voči nim nie je tak trošku nefér. „Necítim sa byť ohrozený nikým, maximálne tak samým sebou, aby som si členok nevytkol. Let’s Dance nie je olympiáda ani hry o život, ale zábavný program,“ ozrejmil svoj názor na celú situáciu Michal Kovačič.

„Nie je tajomstvom, že Janko Koleník sa v mladosti profesionálne venoval tancu a očakávania z jeho vystúpenia s Vandou Polákovou boli veľké. Na druhej strane, porota sa sama vyjadrila, že v ich prípade bude hodnotiť prísnejšie a bude dbať viac na detaily, či už v technickom prevedení alebo vo výraze. Počas prvého prenosu nasadili latku vysoko, o čom svedčí aj fakt, že si vyslúžili standing ovation. Teraz budú mať na svojich pleciach o to väčšiu zodpovednosť, aby latku nepodliezli,“ prezradil nám PR manažér projektu Tadeáš Kurka.