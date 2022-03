Temná minulosť ženícha Jozefa zo šou Svadba na prvý pohľad: Za čo sedel v base?!

Skrýva veľké tajomstvo! Šou Svadba na prvý pohľad už dnes príde s druhým manželským párom, keď si svoje áno povedia účtovníčka Janka (27) a farmár Jozef (32).

Napriek tomu, že brunetka má rada aktívny život a miluje dobrodružstvo, to, čo skrýva jej budúci manžel, by nečakala ani v najhoršom sne. Sympatický Jožko, ktorý vedie vlastné hospodárstvo a pôsobí ako milý a láskavý muž, totiž skrýva kostlivca v skrini. Pred kamerami a bez toho, aby jeho polovička čokoľvek tušila, totiž prezradí, že sa dostal do väzenia. Prizná sa s temnou minulosťou aj svojej neveste?

Jozef a Janka už dnes večer spoja svoje životy ako účastníci šou Svadba na prvý pohľad. Obaja totiž nemali v láske veľa šťastia a ani jeden nenašiel toho pravého či pravú. Práve preto siahnu po odbornom názore, no či budú obaja s výberom spokojní, sa ukáže až na obrazovkách. Brunetka, ktorá vedie aktívny život, totiž miluje adrenalín a dobrodružstvo. Aj práve preto vraj doteraz nemala vážny vzťah.

Naopak, hospodár Jožko vedie pokojný život na vidieku a na prvý pohľad je jasné, že je milý, láskavý a pracovitý. Ani vo sne by teda nikomu nenapadlo, že sympaťák má za sebou temnú minulosť, o ktorej hovorí nerád a veľmi sa ňou nechváli. „Bol som aj chvíľu vo väzbe zavretý. Pol roka. Bol som trestne stíhaný s nejakou partiou, riešilo sa to v Českej republike,“ odhalí pri dokrútke Jozef, ktorý nechcel prezradiť detaily činu, za ktorý si posedel v chládku.

Samotná televízia však s týmto problém nemala a na obrazovkách sa objavil aj titulok, z ktorého je jasné, že sympatický muž bol spájaný s krádežou áut. Práve pobyt v "chládku" mu dopomohol aj k tomu, aby si upravil postavu a práve vďaka väzenskej strave stratil až 30 kilogramov.

Začnú s čistým štítom?

Napriek tomu však všetko dopadlo dobre a Jožko jedných dychom aj svoje meno obháji. „Všetko sa vysvetlilo. Obidvoma súdmi, tým nižším a aj Najvyšším súdom som bol oslobodený. Teraz mi vracali kauciu, čakám aj odškodné,“ povedal k danej téme na záver budúci ženáč.

Dvojica si pritom na prvý pohľad padne do noty a vzájomné sympatie sa ukážu aj pri spoločne strávenom čase. Či nakoniec Jozef nájde v sebe odvahu a spoločný život so svojou manželkou začne s čistým štítom, uvidíte už dnes na televíznych obrazovkách televízie Markíza.