Nečakané prekvapenie v Inkognite: Uf, to by ozajstný malér, keby tohto hosťa neuhádnu!

Nie je tajný hosť ako tajný hosť. Keďže televízia JOJ oslavuje 20. výročie svojho vzniku, tajným hosťom je tentokrát riaditeľ TV JOJ Marcel Grega, ktorého na obrazovkách až tak často nevidíme. Hádači jeho meno nielenže uhádli, ale Michal ho aj štýlovo privítal. Pravdupovediac - to by bol trapas, keby hádači neuhádli generálneho riaditeľa a Marcel Grega prizná, že by bolo škoda, keby musel reláciu Inkognito po tomto vysielaní zrušiť... Ako to myslel, sa dozviete vo videu, všetko ostatné pri sledovaní Inkognita v pondelok o 21.40 na JOJ-ke.