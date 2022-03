Jojka oslavuje okrúhlych 20 rokov: Známe tváre televízie prehovorili o svojich začiatkoch

Televízia JOJ oslavuje neuveriteľných 20 rokov. Niektoré známe tváre televízie na Kolibe vyzerajú, že sa dve desaťročia na nich nepodpísali, iní už majú na tvári vrásky, ktoré im nakreslil sám život.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii Šéf televízie z bratislavskej Koliby Marcel Grega (43) pri príležitosti významného jubilea prezradil i pikošky z tvrdých začiatkov: „2. marca 2002 odštartovala prvými večernými správami vysielanie televízia s vtedy netradičným názvom JOJ, nikto si nedokázal predstaviť, aká cesta na ňu čaká. Na televízny trh vstúpila z pozície lokálnej stanice, ktorá zabezpečila vysielanie naprieč Slovenskom z priestorov malej košickej bytovky.“

Pochválil sa, že dnes je Jojka najväčšou televíznou skupinou na Slovensku: „Som presvedčený, že dôležitou súčasťou úspešného príbehu Jojky bola úprimná chuť tvoriť a byť nablízku svojim divákom.“ Úspechy však nemožno poprieť všetkým jej zamestnancom, ale aj hlavným tváram televízie, ktoré idú s kožou na trh. Pozrite sa, ako išiel čas pri niektorých z nich.

Vlado Voštinár (58)

Do televízie sa nehlásil, zavolali si ho sami: „Hovoria tomu v žargóne, že vyhodili lano. Tak som išiel. Ponúkli mi menšie peniaze ako v STV, ale to vôbec nehralo rolu. Vtedy si ma najímali ako skúseného moderátora, nemal som mať prečo trému,“ zaspomínal. „Prvé vysielanie bolo s Katkou Brychtovou, doteraz na to s radosťou spomínam. Trému som mal pri prvom vysielaní Inkognita,“ priznal.

Lenka Čviriková Hriadelová (48)

Moderátorku pred dvadsiatimi rokmi pozvali na konkurzy: „Bolo mi povedané, že hľadajú moderátorov do tolkšou. Takže keď mi o dva týždne pán Richard Rybníček zavolal, že si ma vybrali ako moderátorku športu, vypadol mi telefón z ruky. Dnes som šťastná, že ma vtedy takto odhadli,“ zasmiala sa. Trému mala vraj veľkú: „Z nej som ten šport tak pomaly hovorila ako na Hviezdoslavovom Kubíne.“

Michal Hudák (52)

Bol rádiový moderátor a jeho hlas zaujal: „Zavolali mi, či by som chcel pre vznikajúcu televíziu nahovoriť upútavky. Nahrávalo sa v Prahe v štúdiách TV NOVA. Bolo to teda ešte predtým, než samotná televízia vôbec začala vysielať. A neskôr, v roku 2004, prišla ponuka moderovať reality show Dievča za milión. Nebol som si istý, či chcem byť aj na obraze, ale keď mi zavolal vtedajší generálny riaditeľ televízie Milan Kňažko, bolo rozhodnuté. A neoľutoval som.“

Ján Mečiar (51)

V televízii je od roku 2002: „Mal som na začiatku obrovský stres. Košeľa sa dala žmýkať, keď sme dovysielali. Trvalo to pekných pár týždňov, kým ten stres opadol,“ zabáva sa dnes. Oficiálny konkurz neabsolvoval: „Šéf spravodajstva si zavolal ľudí, o ktorých vedel, a zavolal si nás.“