Dušan Cinkota otvorene pre Nový Čas o tom, čo mu najviac chýba: Ženu nahováram na druhé dieťa!

Slovenský herec Dušan Cinkota (51) v práci nezaháľa, práve naopak. Diváci si ho môžu pamätať ešte z čias, keď daboval Chandlera z obľúbeného amerického sitkomu Priatelia. Momentálne má rozbehnutých niekoľko úspešných projektov či seriálov, v ktorých hviezdi.

Okrem práce, v ktorej je jednotkou, sa venuje aj milovanej rodine, ktorá je preňho všetkým. Manželka Zuzana Cinkotová (35) mu je vždy veľkou oporou. Spolu majú vytúženého synčeka Olega (3), herec však exkluzívne pre denník Nový Čas prezradil, že by bol veľmi rád, keby do ich rodiny priletel bocian aj druhýkrát.

Hercovi Dušanovi Cinkotovi sa po pracovnej stránke bezpochyby darí, momentálne patrí medzi najviac obsadzovaných hercov na Slovensku. Pre denník Nový Čas však priznal, že jediné, čo mu chýba ku šťastiu, je to, aby mal milovaný syn Oleg súrodenca. Dušan Cinkota v Neskoro večer žartoval o pobyte v base: Fúha, z tohoto si vystrelil?

„Ja mám nachystané druhé dieťa v podstate už dávno. Budem najšťastnejší, keď aj moja manželka sa bude cítiť na to, aby sme sa vybrali touto cestou, pretože mužovi je ľahko povedať, že jasné, chcem druhé dieťa. Ale viete, ja ho nosiť nebudem. Ja ho neporodím, ja nebudem stále tŕpnuť, že čo s ním je, takže ja si uvedomujem túto ľahšiu pozíciu a dúfam teda, že aj Zuzka teda príde na to, že jej pomôžem získať ten pocit, že obaja chceme druhé dieťa,“ prezradil herec svoj nesplnený sen.

V práci zarezávaI keď sa sám neradí medzi „horných desaťtisíc“, vzťah k peniazom mal vždy dobrý. Vedel s nimi narábať, no zároveň si od nich nenechal diktovať: „Neprikladal som im takú váhu, ako by si niekto prial. Bol som s nimi vždy kamarát, to je asi najlepší vzťah,“ ozrejmil pre Nový Čas. Keďže však nebol nikdy pod ich nadvládou, vedel sa vyrovnať aj s ťažšími životnými etapami: „Beriem ich ako nutnosť života, boli sme kamaráti, nedovolil som však, aby mi v niečom diktovali, a preto som vedel zvládnuť aj ťažšie obdobia,“ vyznal sa.

Rolu boháča v seriáli Šťastní vs. Šťastní si však náramne užíval: „Raz za čas by to mal asi zažiť každý,“ zasmial sa. Cinkota svoju prácu miluje, o čom svedčí fakt, že sa mu darí na viacerých frontoch. „Teraz som sa začal chvíľu venovať divadlu, naozaj dúfam, že sa divadlá otvoria a aj naša premiéra dopadne dobre, dvakrát sa nám presunula o mesiac, čo je pre divadelných hercov niečo strašné, narábať s emóciami a nevedieť, čo bude zajtra a kedy hráme. Pripravujeme s Jankom Spišiakom Stíhači 2, knihu o hokejistoch... Prvá dopadla veľmi dobre, dúfam, že aj druhá dopadne dobre. Pripravujeme aj film Love 2 s Jakubom Kronerom, ktorý sa tiež posúval už niekoľkokrát. Ďalšie projekty ešte neviem, ale zatiaľ mi to stačí,“ dodal s úsmevom na záver pracovne vyťažený Dušan.