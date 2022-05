Nela Pocisková úprimne o kariére i dramatickom pôrode v aute: Odradil ju od ďalšieho dieťaťa?

Je to večný boj, skĺbiť takú úspešnú kariéru, akú má za sebou Nela Pocisková (31), a výchovu dvoch malých detí.

Spievajúca herečka, po ktorej boku je nemenej úspešný partner Filip Tůma (44), sa však krok po kroku naplno vracia do šoubiznisu. A teraz navyše začala pracovať na sólovom albume.

Do sveta ste nedávno vypustili svoju novú pieseň Jeden šansón o dvoch umývadlách. Prečo práve šansón?

Šansón mi je blízky odjakživa, robila som ho už na škole s pánom Bednárikom a mám k nemu veľmi blízko, pretože sa venujem aj herectvu. V šansóne sa to všetko krásne prelína, viem tam ukázať hlbšiu emóciu a myšlienku než inde… Tá pieseň je akoby spomienka na moju kariéru, aj preto je klip o tom, že príde stará Nela a pozerá sa na svoje mladšie ja, ako spieva. Celé je to o tom, že naša práca je veľmi pominuteľná, stále treba niečo dokazovať, je tam tlak okolia, ľudia vás riešia. A podľa mňa je starý človek zmieraný s tým, čo všetko sa v živote udialo.

Vy máte od staroby ešte poriadne ďaleko, na druhej strane je pravda, že ste začali ako veľmi mladá. Keď sa spätne na seba pozriete, ako sa vidíte?

Myslím, že mám za sebou kopec skúseností a krásnych zážitkov. Vo veľmi mladom veku som nadobudla určitú príliš veľkú zodpovednosť a prikladala som svojej práci najväčší význam - dnes to všetko, čo som robila, vidím s veľkým odstupom a mnoho vecí by som, samozrejme, robila inak alebo menej. Ale takto to bolo a malo to takto byť, aby som dnes presne vedela, ako ďalej. (smiech) Myslím, že v 30-ke prišiel taký prvý veľký zlom, keď som pochopila, že už nie som to dievčatko a dodnes nerozumiem, ako to ubehlo. Veľa vecí som prehodnotila, chcela by som sa v budúcnosti otočiť a pozerať sa viac na to, ako si užívam život. Stále mám tiež pocit, že je toho ešte veľmi veľa, čo by som chcela robiť, čo by som chcela dosiahnuť, venovať sa vlastnej hudbe, sólovej dráhe.