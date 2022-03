Nový Čas vám prinesie exkluzívny live stream zo zákulisia Let’s Dance: Aha, kto bude za mikrofónom! Adela sa poteší

Šou Let’s Dance už klope na dvere! Nový Čas bude na sociálnej sieti Facebook robiť pre divákov exkluzívne živé vysielanie zo zákulisia tejto nablýskanej tanečnej šou. Live streamom vás bude sprevádzať známy spevák a človek, ku ktorému mala kedysi blízko aj Adela Vinczeová!

Šou Let’s Dance sa po piatich rokoch odmlky vracia na obrazovky. Pod taktovkou Nového Času sa v live streamoch predvedie spevák Tomáš Bezdeda (36), ktorý bude prinášať to najlepšie zo zákulisia tanečnej zábavy.

„Chcel by som oznámiť, že každú nedeľu o 19. hodine budem robiť live stream pre Nový Čas a bude to vždy pred Let’s Dance a bude to o Let’s Dance,“ odkazuje Tomáš, ktorý divákom prinesie pikošky z parketu a odhalí dianie za oponou.

„Myslím si, že nie je nič lepšie, ako priniesť šou na obrazovky teraz v tejto dobe, keď ľudia potrebujú nejakú milú, vtipnú reláciu, ktorá je o hudbe a o tanci. A budem tam mať veľa rôznych hostí, s ktorými sa budem rozprávať o vtipných situáciách, ktoré zažili v zákulisí, počas tréningov,“ prezradí spevák, pre ktorého pôjde o úplne nové a neprebádané vody.

„A čo hovorím na to, že sa stretnem aj s Adelou a Viktorom? No nič, veď sme jedna veľká rodina. Srandujem. Teším sa,“ povedal Bezdeda.

Pre moderátorku Adelu Vinczeovú (41), ktorá s ním kedysi randila a tentoraz zasadne za porotcovský stolček, pôjde o ďalšiu nášľapnú mínu. V šou sa už totiž pohybuje nielen jej manžel Viktor Vincze (31), ale aj ďalší z jej bývalých priateľov Peter Modrovský (37).

Ako zvládne Adela manévrovanie medzi tromi mužmi svojho života?! Sledujte v nedeľu o 19:00 na Facebooku Nového Času!