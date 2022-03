Ako zvládne Adela troch mužov svojho života? Nový Čas posiela do zákulia Let's Dance silný kaliber!

Šou Let’s Dance sa po piatich rokoch odmlky vracia na obrazovky a okrem stálych tvárí sa tam objavia aj nejakí nováčikovia. Jedným z nich bude aj spevák Tomáš Bezdeda (36), ktorý sa pod taktovkou Nového Času predvedie v live streamoch, kde bude prinášať to najlepšie zo zákulisia tanečnej zábavy.

Pre moderátorku Adelu Vinczeovú (41), ktorá s ním kedysi randila a tentoraz zasadne za porotcovský stolček, pôjde o ďalšiu nášľapnú mínu. V šou sa už totiž pohybuje nielen jej manžel Viktor Vincze (31), ale aj ďalší z jej bývalých priateľov Peter Modrovský (37). Ako zvládne Adela manévrovanie medzi tromi mužmi svojho života?!

Úžasná tanečná šou Let’s Dance zažíva veľkolepý návrat, keď po päťročnej prestávke znova otvorí svoj tanečný parket, na ktorom sa bude zvŕtať jedenásť známych tvárí nielen zo šoubiznisu, ale aj športu.Okrem „starých“ tvárí a ostrieľaných harcovníkov sa však v útrobách šou budú pohybovať aj celkom nové tváre. Jednu z nich do šou dosadil denník Nový Čas.

Divákom tak každú nedeľu prinesie pikošky z parketu a odhalí dianie za oponou. „Chcel by som oznámiť, že každú nedeľu o 19. hodine budem robiť live stream pre Nový Čas a bude to vždy pred Let’s Dance a bude to o Let’s Dance,“ odkazuje Tomáš fanúšikom. „Myslím si, že nie je nič lepšie, ako priniesť šou na obrazovky teraz v tejto dobe, keď ľudia potrebujú nejakú milú, vtipnú reláciu, ktorá je o hudbe a o tanci. A budem tam mať veľa rôznych hostí, s ktorými sa budem rozprávať o vtipných situáciách, ktoré zažili v zákulisí, počas tréningov,“ prezradí spevák, pre ktorého pôjde o úplne nové a neprebádané vody.

„Či už to budú účastníci, bývalí účastníci alebo aj moji kamaráti zo šoubiznisu. Myslím si, že sa máte na čo tešiť,“ prezradil. Bezdeda však nestretne len kamošov zo šoubiznisu. Na porotcovskú stoličku si totiž zasadne jeho bývalka Adela Vinczeová, s ktorou prežil niekoľkoročný románik. Pri tejto predstave by mohol niekomu prejsť mráz po chrbte, ale, zdá sa, Tomáš s tým veľký problém nemá.

„A čo hovorím na to, že sa stretnem aj s Adelou a Viktorom? No nič, veď sme jedna veľká rodina. Srandujem. Teším sa,“ povie na záver Bezdeda. Ten novú pracovnú výzvu berie s nadhľadom a je evidentné, že stretnutie s jeho bývalou láskou Adelou a jej manželom mu vrásky na čele nerobí.