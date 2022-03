Aj ostrieľaná moderátorka Jančkárová musí bojovať s emóciami: Týmto žijeme zo dňa na deň

Situácia na Ukrajine nenechala kameň na kameni ani v slovesných médiách. RTVS preformátovala športovú Trojku na mimoriadne spravodajské vysielanie :24 a do služby povolala všetkých redaktorov a moderátorov z televízie aj rozhlasu.

Medzi nimi aj stálicu RTVS Martu Jančkárovú. Situácia na Ukrajine je naozaj vážna a aj stabilní moderátori musia bojovať s emóciami, obzvlášť v takýchto vypätých situáciách. „My všetci sme ľudia a tak, ako aj vy, aj my máme svoje emócie. Všetci to prežívame, lebo naozaj to, čo sa deje na Ukrajine, tá agresia zo strany Ruska, nemôže nechať nikoho chladným. Ale keďže my musíme priniesť čo najpresnejšie informácie ľuďom, nemôžeme sa tým nechať úplne pohltiť, pretože to nie je našou úlohou,“ hovorí ostrieľaná moderátorka, ktorá každú sobotu v Rádiu Slovensko griluje politikov v relácii Sobotné dialógy. Podľa nej je nervozity a úzkosti v spoločnosti dosť už aj bez toho. "Snažíme sa emócie ovládnuť a naďalej sa sústreďovať na fakty, ktoré musíme priniesť a týmto žijeme zo dňa na deň."

Jančkárovej s príchodom mimoriadneho spravodajského vysielania pribudli ďalšie rozhovory v televízii aj rozhlasová relácia Z prvej ruky. Napriek veľkému vyťaženiu sa moderátorka snaží byť nad vecou a nájsť si čas aj na oddych. „Musím priznať, že aktuálne v RTVS všetci trávime oveľa viac času, najviac tým trpí spánok. Každý si ale musí nájsť chvíľku na relax, aby sme si vedeli udržať ten nadhľad a vládali robiť, čo robíme. Snažím sa každý deň si nájsť čas aspoň na nejakú prechádzku v prírode so psíkom,“ prezradila svoj recept na oddych od závažných pracovných povinností.