Modrovský o svojich tanečných partnerkách: Slovami o Fialovej poriadne prekvapil, čo povedal o Adele?

Tanečník Peter Modrovský bol štyri série neodmysliteľnou súčasťou Let ´s Dance a dvakrát sa mu dokonca podarilo so svojou tanečnou partnerkou získať titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu. Počas štyroch sérii mu prešli rukami Zuzana Fialová, Nela Pocisková, Adela Vinczeová a Gabriela Gunčíková a tak sme boli zvedaví, s ktorou to šlo po tanečnej stránke najhladšie a kde naopak. Slovami o Zuzane Fialovej však poriadne prekvapil.