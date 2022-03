Desivá spoveď Ukrajinky o bombardovaní, úteku a boji o holý život: Martina rozplakala celé Teleráno!

Hrôza, ktorú si ani nevieme predstaviť! Aj takto sa momentálne cíti mladá Ukrajinka Martina (20), ktorá ešte pred týždňom viedla normálny študentský život v Kyjeve.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Po úvodnom bombardovaní sa len s pár vecami v taške ukryla v garáži, odkiaľ potom utiekla na Slovensko, aby si zachránila holý život. Jej úprimná a šokujúca spoveď v Teleráne, ako prežila bombardovanie, útek a boj o život, priniesla do štúdia také silné emócie, že sa slzám neubránil nikto. Jej srdcervúce slová paralyzovali najmä moderátorku Kvetku Horváthovú (45), ktorá zo seba nevedela dostať ani slovo. Situáciu zachraňoval jej kolega Tomáš Juríček (32), ktorým rovnako zmietali silné emócie a záverečné slová takmer nedopovedal.

Martina sa včera objavila v relácii Teleráno, aby všetkým priblížila hrôzy, o ktorých si nemyslela, že ich niekedy zažije. Mladá študentka, ktorej rodičia žijú šesť rokov na Slovensku, no ona sa rozhodla pre školu v Kyjeve, sa v osudné ráno prebudila do paniky a strachu. „To ráno som vstala skôr ako zvyčajne, ani neviem prečo, ale strašne ma bolela hlava a ležala som na posteli a len tak pozerala do izby. Zrazu som okolo piatej ráno začula výbuch, ani som hneď nechápala, o čo ide, len som vyskočila z postele,“ povedala brunetka, ktorá hneď prvými slovami odrovnala nielen televízny štáb, ale aj moderátorskú dvojicu.





Tá hneď od začiatku jej rozprávania zostala ako skamenená a len s úžasom počúvala jej spoveď. „O pár minút prišiel ďalší výbuch a vtedy som vedela, že sa mi to nezdá,“ pokračovala Ukrajinka, ktorá kontaktovala svojich rodičov u nás. „Povedali mi, že nemám panikáriť, ale v takýchto situáciách je ťažké nepanikáriť. Vedela som totiž, že Rusi na nás zaútočili,“ povedala študentka, ktorá si všetky informácie zisťovala na internete a následne sa neubránila panike, slzám a aj strachu. Aby si zachránila holý život, musela siahnuť na dno svojich síl a už večer smerovali jej kroky do garáže pod bytovkou, kde mali aj so susedmi úkryt. „Ľudia panikárili, snažili sme sa byť pokojní aj žartovať, ale verte tomu, že to nikomu nepomáhalo. Prvú noc sme sa strašne báli a mne osobne bolo veľmi ťažko, lebo som tam bola sama a uvedomila som si, že keď sa niečo bude diať, každý bude myslieť na seba a svoju rodinu, no ja som bola sama,“ priznala Martina.