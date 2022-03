Plačkovú trápia ťažkosti počas tehotenstva: Fyzicky aj psychicky sa cítim zle

Influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková (30) čaká svoje prvé dieťa. Jej sladké tajomstvo sa prevalilo v čase, keď už bola v treťom mesiaci tehotenstva.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dáva jej to však podľa vlastných slov zabrať a hovorí, že je toho na ňu priveľa. Nielenže sa stále pasuje aj s manželom Reném s vážnymi obvineniami, keď skončili v cele za vážnu trestnú činnosť, ale na nálade jej nepridávajú ani tehotenské problémy či situácia na Ukrajine.

Plačková sa stane prvýkrát mamou. S tehotenstvom však prišli aj problémy, ktoré začala bezodkladne riešiť s lekármi. Podnikateľské aktivity síce stíha, ale, ako priznáva, už je toho na ňu priveľa a dolieha na ňu všetko okolo nej. „Necítim sa okej, som taká nejaká ubitá, fyzicky, psychicky, všetko tak na mňa dolieha, aj tie hormóny, aj čo sa teraz deje vo svete. Snažím sa pred tým trošku zatvárať oči, aby som stále nemala okolo seba len negativitu, ale nedá sa to. Z každej strany to na vás ide a ešte je aj nov, takže je toho na mňa dosť. Fyzicky aj psychicky. Do toho ešte moje tehotenstvo... Hormóny mi dávajú zabrať. Ale verím, že všetko bude dobré,“ priznala Zuzana, ktorá vôbec nepôsobila energicky ako inokedy.