Nový Čas vás naživo zoberie do zákulisia Let’s Dance: Tajné zábery z príprav šou!

V plnom prúde. Dlhoočakávaná tanečná paráda sa vracia na Markízu po viac ako piatich rokoch a priamy prenos odštartuje už túto nedeľu 6. marca.

S Novým Časom však môžete už teraz nahliadnuť do zákulisia a pikošky vám bude prinášať aj zo živých prenosov. Na pľaci sa to hemží ako na mravenisku a na pomoc prichádza aj armáda šarmantných dám - influenceriek, ktoré budú rovnako ako Nový Čas mapovať zaujímavosti. Prípravy vrcholia a Nový Čas je pri tom. Na veľkolepom priestore, ktorému dominuje veľký parket, pracujú desiatky ľudí.

Svetlá, sedenie, hudba, orchester, rekvizity, to je len omrvinka z toho, čo všetko musí štáb pred živým prenosom pripraviť. Všetko musí klapnúť na prvú a niet preto divu, že na mieste panoval čulý ruch a ovzduším sa niesla vlna jemnej nervozity, ale hlavne zodpovednosti. Okrem porotcov, tanečníkov a známych tvárí sa na pľaci objavila aj armáda krások. Markíza si povolala influencerky, medzi inými aj Ivanu Gáborík.