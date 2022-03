Maiga na internete uctieva Putina, Kramár zúri: Mám strach, blokujem ťa!

Kedysi dobrí kamaráti, dnes sú na nože. Hercovi Marošovi Kramárovi (62) už došla trpezlivosť.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii Kedysi spolu pózovali na spoločenských večierkoch a bolo jasné, že si títo dvaja rozumejú. Prišiel však moment, keď si známy umelec Maroš Kramár povedal dosť. Z Maigových názorov a uctievania Vladimira Putina mu prišlo až tak nevoľno, že sa ho rozhodol stopnúť. V jeho živote už nemá viac „čierna bača“ miesto: „Ibi, vieš, že ťa mám rád, ale asi ťa budem musieť bloknúť. Už dlhší čas sledujem tvoje názory a mám strach z tých poloprávd, ktoré tu podsúvaš. Asi tu môj komentár dlho nevydrží, lebo, ako vidím, máš tu len tých, ktorí s tebou súhlasia. Tak sa maj a prajem tebe aj tvojej rodine veľa šťastia,“ zverejnil Kramárovu správu na sociálnej sieti exotický spevák a herec.

Z Mali mu poslal odpoveď, kde píše, že si za svojím názorom stojí a Putin je i v tejto dobe, keď začal útok proti Ukrajine, pre neho hrdina: „Maroš, každý máme svoj názor, kiežby si vedel, koľko ľudí zabili Aliancia, Francúzsko, EÚ a USA v Mali a vďaka Putinovi sa to zastavilo. Tu v Mali nedávno vystrieľali a podpálili plný linkový autobus so ženami, s mužmi a deťmi pre nič za nič, všetci mŕtvi, a my sme zistili, že takéto zvery zbrojí a platí západná koalícia a mierové sily. Takže ma kľudne blokni, raz mi určite dáš za pravdu. Vyzerá to tak, že si na strane zla. Čo ma veľmi mrzí,“ odkázal mu smutne.