Mirgová hromží na Markízu, že ju nezobrali do Let’s Dance: Je mi z toho na grc!

Voči svojmu objaviteľovi si servítku pred ústa nedáva! Speváčka Dominika Mirgová (30) je na scéne už takmer polovicu svojho života, keď prerazila v speváckej súťaži a skončila na druhom mieste.

Odvtedy je súčasťou šoubiznisu, ale, ako sa zdá, cíti sa nedocenená. Za svoju drinu totiž stále nevidí dostatočné ohodnotenie a, ako priznala, ani to nestačí, aby sa dostala medzi „áčkové“ celebrity. V žalúdku jej pritom leží jej „alma mater“, televízia Markíza, ktorá ju nevybrala do šou Let’s Dance, o ktorej Mirgová sníva už roky.

Mirgovej otvorila dvere do šoubiznisu Markíza. Drží sa na výslní, ale zdá sa, že mieri vyššie. Dominika sa zrejme cíti nedocenená a prská okolo seba poriadne jedovaté vyjadrenia. V žalúdku jej leží fakt, že stále neprerazila medzi najväčšie hviezdy, ktoré sa objavia v novej sérii Let’s Dance, kde sa chcela zvŕtať aj ona. „Pamätám si, ako som 16-ročná stála pred režisérom prvej Let’s Dance, že mám obrovský záujem. Je to tiež jeden z mojich snov... Respektíve bol,“ povedala Mirgová, ktorá sa však na prenosoch Let’s Dance v minulých rokoch objavovala. Napriek tomu chrlí Markíze jednu výčitku za druhou. „Nikto nič. Ani ahoj, Dominika, chceme ťa obsadiť do šou ako účinkujúcu. 15 rokov robíš SuperStar pekné meno, makáš tu, drieš, poď, pozývame ťa ako hosťa odprezentovať aspoň svoju tvorbu, alebo si aspoň poď sadnúť do hľadiska ako hosť. Nikdy nič! Je mi z toho na grc,“ rozčúlila sa.

„Nikdy mi nič nebolo ponúknuté v rámci TV médií, myslím niečo väčšie, ako sa v našej brandži hovorí, ,niečo pre tých áčkových. Toto sú len omrvinky. Je toho veľa, čo ma ťaží za tie roky na srdci v rámci mediálnych priestorov a ako veľmi s tebou hrajú, len keď niečo potrebujú alebo chcú,“ dodala. Markíza jej však dvere nezabuchla. Nie tak dávno sa objavila v šou Tvoja tvár znie povedome a bola to práve Markíza, ktorá jej vďaka speváckej súťaži otvorila dvere do šoubiznisu, kde pláva dodnes. „Pravidlá ponuky a dopytu platia v šoubiznise takisto ako v akomkoľvek inom odvetví biznisu. Po oslovení majú umelci slobodnú voľbu a sami sa rozhodujú, či budú v programe účinkovať, alebo nie. Na obrazovkách Markízyy sa Dominika Mirgová vyskytuje pomerne často,“ prišlo stanovisko z Markízy.