Spolužiaci Dano Heriban a Ján Koleník: Prvé stretnutie po 18 rokoch

Markizácky seriál Druhá šanca má obrovský úspech. Nielenže sa teší priazni divákov, ale tiež, ako sa zdá, spája kolegov, ktorí už dlhší čas nemali možnosť stretnúť sa na pľaci.

Svoje o tom vie aj herec Daniel Heriban (41), ktorému práve tento projekt znovu pootvoril dvere k jeho kamarátovi, hercovi Jánovi Koleníkovi (42). Práve táto dvojica od skončenia školských čias nemala príležitosť účinkovať spolu či už na pódiu, alebo pred kamerami televíznych obrazoviek. A práve tento projekt im po dlhých 18 rokoch obnovil spomienky na študentské časy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Herec Dano Heriban sa okrem toho, že už dlhší čas hviezdi v markizáckom seriáli Horná Dolná, ukázal v novom a úspešnom seriáli Druhá šanca. Ten sa od svojho začiatku teší veľkej obľube divákov. Okrem toho práve Heribanovi po rokoch umožnil znovu sa stretnúť so svojím hereckým kolegom, s ktorým spolu drali školské lavice a skúšali herecké remeslo. Odvtedy sa im to však ešte nepodarilo, až teraz. A to ubehlo už dlhých 18 rokov.

„Konečne sme sa s Jankom stretli v spoločnom projekte. Naposledy na VŠMU... Tak sme sa konečne dočkali,“ neskrýval nadšenie Heriban. Na spoločné školské časy si veľmi dobre spomína aj Koleník, pre ktorého to bolo nezabudnuteľné obdobie. „Áno, v roku 2004 sme spolu končili. Bolo to super, úžasné časy. Hrali sme veľa, ale od školy sme sa stretli až teraz v seriáli Druhá šanca,“ doplnil kolegu pre Nový Čas sympaťák Koleník. Dano a Jano však mali na pľaci rozhodne o čom debatovať. Osud ich totiž spojil po dlhých rokoch a chalani tak mohli spoločne zaspomínať na svoje zábavné študentské časy.