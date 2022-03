Markizák Patrik Herman po prvom zoskoku: Kurz paraglajdingu?

Dlhoročná markizácka tvár Patrik Herman (47) zažil poriadny adrenalín.

Po tom, ako vyskúšal po prvý raz v živote paraglajding nad Chatou Pleše pri Podkoniciach a na Donovaloch so svojimi kamarátmi, nevie z hlavy dostať myšlienky urobiť to znova. Ako totiž prezradil, zvažuje, že sa na to pozrie ešte viac zblízka. „Asi si urobím kurz aj na paraglajding. Rodinu asi porazí, či nie som starý somár na takéto veci, ale, priatelia, ten pocit, keď vami hegľuje adrenalín, keď vás unáša vietor a vy slobodne lietate nad horami a dolinami, tie výhľady a pohľady dole na zem na ľudkov, čo naozaj pripomínajú mravce... Prvýkrát to bol stres a panika, srdce v krku, mozog v režime pudu sebazáchovy a udržania moču a... pod kontrolou, ale naozaj som si to užil a vychutnal,“ povedal Patrik, ktorému len málokedy mizne úsmev z tváre. Napokon však prekonal svoj strach a zdá sa, že dokonca prepadol novej záľube.