Karin Majtánová vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým: V tomto spočíva tajomstvo jej úspechu

Video

Moderátorka Karin Majtánová prežíva jedno z najšťastnejších období v živote a to sa odzrkadlilo aj na jej výzore. Energická brunetka vyzerá fantasticky, no otvorene priznáva, že za svoj vzhľad vďačí najmä odborníkom a úprave stravy. A hoci sa riadi pravidlom, že všetko je v hlave, jedným dychom dodáva, že vo svojom veku sa už musí aj pričiniť o to, aby sa vo svojom tele cítila dobre. Nám prezradila svoj recept.