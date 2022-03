Charizmatický spevák rusínskych piesní Štefan Štec sa dostal do povedomia divákov vďaka šou Zem spieva, v ktorej sa prebojoval až do veľkého finále. Po jej skončení však nezaháľal, vydal dva albumy a jeho hlas zaznel aj v ústrednej piesni k seriálu Slovania a najnovšie aj k filmu Slúžka. Hudobných noviniek tak má spevák viac než dosť, my sme však boli zvedaví na jeho súkromie. Aké novinky má v ňom?