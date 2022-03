Celebrity pred vojnou nezatvárajú oči: Prispievajú finančne i materiálne, Hudák podal pomocnú ruku priateľovi

Nikto nevie, čo bude. Z pohľadu na aktuálnu situáciu mnohým behá mráz po chrbte a strach je naozaj obrovský. Ukrajina sa už niekoľko dní zmieta v boji s ruskou inváziou.

Krajina vyzerá spustošene a na tieto zverstvá doplácajú nevinní ľudia, ktorí utekajú zo svojich domovov. Z minúty na minúty prišli takmer o všetko a chcú len mier a lásku. Ťažko sa na to pozerá aj našim známym tváram, ktoré cítia blízkosť tohto konfliktu a ako môže byť zrazu všetko inak. Rozhodli sa preto nezaháľať a pomáhajú, ako vedia. Prispievajú, či už finančne, materiálne alebo prezdieľaním humanitárnych organizácií.

Spúšťam iniciatívu

Babsy Jagušák Heribanová (31), manažérka

- Brunetka sa aj spolu s pomocou rozhodla spustiť iniciatívu Umením za mier. Cieľom je vyzbierať čo najviac umeleckých diel a dizajnérskych kúskov, ktoré umelci a dizajnéri venujú do dražby. Všetky peniažky pôjdu na pomoc Ukrajine.

Koncert na pomoc

Lucie Bílá (55), speváčka

- Talentovaná speváčka taktiež s veľkým smútkom sleduje, čo sa posledné dni deje. Verí, že každá pomoc pomôže, preto sa rozhodla, že výťažok z jej víkendového Recitálu vrátane honorárov umelcov aj realizačného tímu venuje na pomoc Ukrajine.



Skúsme zavolať

Peter Šarkan Novák (49), moderátor

- Aj keď spevák víkendoval na horách, cítil, že sa nikomu nedá relaxovať kvôli situácii na Ukrajine. Vyzýva na to, že určite každý z nás pozná niekoho z Ukrajiny, a preto je čas zavolať a opýtať sa, ako vieme pomôcť.



Zabezpečili odvoz

Katarína Koščová (40), speváčka

- Koščová pomáha aj so svojím manželom, ktorý uplynulý víkend vyrazil na hranicu, aby z nej mohol odviezť troch ľudí do Spišskej Novej Vsi. Upozorňuje na to, aby ľudia, ktorí chcú pomôcť, vyplnili dotazník s formou pomoci. Tak nebude na hraniciach chaos.