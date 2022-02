V Bez servítky sa predvedie aj drag queen, Adamovi nezáleží na názore hostí na jedlo: Toto by ma ale urazilo

Lagy Gaga? Nie, dnes v obľúbenej kuchárskej šou Bez servítky varí Adam Nemeček, ktorého mnohí poznajú ako tzv. drag queen.

Adam nie je v našom šoubiznise nováčikom, je úspešný influencer, ktorý má na svojom instagramovom profile takmer 80-tisíc followerov a aj hudobné spolupráce. S Miss Petty, ktorá sa objavila v šou Česko Slovensko má Talent, nahral hit, ktorý valcuje youtube.

