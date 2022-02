Osočovanie a kritika! Alagič to schytala v súvislosti s Ukrajinou: Moderátorka sa bráni, úprimný odkaz

Celý svet upiera oči na vojnou sužovanú Ukrajinu a obáva sa, aby nedošlo k najhoršiemu. Rovnaké pocity momentálne prežíva aj moderátorka a manželka slovenského rapera Patrika Rytmusa Vrbovského, Jasmina Alagič.

Na Instagrame sa s tým, ako sa na celú situáciu pozerá a čo momentálne prežíva, zdôverila fanúšikom aj Alagič. Matku dvojročného Sanela mnohía svoju pozornosť sústredí aj na postavanie iných, mnoho ráz veselých tém či príspevkov, ktoré súvisia s jej podnikaním. "Veľmi nám všetkým držím palce aby sa svet upokojil, aby sa naše deti zobudili do mieru, v tom vo svete a v tom, ktorý je v našich dušiach," začala svoje rozprávanie Jasmina, ktorá to už nevydržala a uviedla veci na pravú mieru.

"Ja napríklad nedokážem postovať každú chvíľu nové informácie, neviem čo je naozaj relevantné a neviem koľkým ľuďom by som šírila strach (to sa však nevylučuje s tým, že ich ostražito sledujeme). Začali sa tu súdiť a osočovať ľudia vzájomne, kto koľko čoho má dávať a čo nemá, trošku nad tým krútim hlavou a trošku mi to je aj ľúto, že sa táto situácia zneužíva na ďalší nepokoj. U mňa nenájdete žiadne pravidlá o tom, čo by ste teraz mali robiť ako to, aby ste sa pokúsili robiť všetko, čo je pre Vás momentálne v rámci situácie najlepšie na podporu svojej rodiny a ak máte tie možnosti na reálnu podporu ľudí, ktorých sa priamo táto situácia dotýka bez žiadnych iných vypočítavých zámerov ako toho, že Vám to hovorí hlas Vášho srdca," napísala od srdca Alagič a priznala, že aj ona má strach a primárne sa bojí o svoju rodinu.

"A práve preto, vždy keď začnem doma panikáriť, sa upokojím, nadýchnem a poviem si, že týmto momentálne nič nedosiahnem a nemienim stratiť minútu s nimi tým, že budem (zatiaľ) zbytočne v kŕči prenášať zlé emócie," zakončila svoj príspevok moderátorka.