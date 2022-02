Juraj Bača o ťažkom životnom období: Depresie mi zničili život!

Herec Juraj Bača (34), známy zo slovenskej verzie seriálu Komisár Rex, prežíval ťažké chvíle. Počas vysokého pracovného nasadenia, nekonečného kolotoča úloh naňho doľahli ťažké depresie a pocit vyhorenia.

Najhoršie znášal, že sa mu v ťažko skúšanom období veľa blízkych ľudí otočilo chrbtom, a to si vyžiadalo svoju daň. Navonok síce bezstarostný, vnútorne však zvádzal ťažký boj, nad ktorým zvíťazil vďaka kamarátovi Jurajovi Kukurovi (74). Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Po nakrúcaní Amnestií na mňa doľahlo ťažšie obdobie, keď si moje pracovné nasadenie vyžiadalo svoju daň v podobe psychických problémov. Dostavil sa u mňa syndróm vyhorenia aj depresie. V tom čase som vôbec nedokázal s ľuďmi komunikovať. Dovtedy som mal povesť, že všade chodím načas, pripravený, vždy zdvihnem telefón, som plný energie a s úsmevom na tvári. Zrazu som nezdvíhal telefóny, neodpisoval na maily, nemal som silu nič riešiť. Spálil som si takto veľa mostov, ktoré som si predtým vybudoval. Niektorí ľudia to jednoducho „neprehrýzli“ a zobrali to z mojej strany ako podraz,“prezradil herec pre Nový Čas Nedeľa.

Priznal však, že mu v najhorších časoch pomohol a bol veľkou oporou herecký kolega Juraj Kukura. Šťastie však nemal ani v láske, kde mu to zatiaľ nikdy neklaplo. „Najdôležitejšia je úprimnosť. Vyrastal som v podmienkach, kde som si stále, možno aj trochu naivne, predstavoval, že partneri by mali stáť stále pri sebe, byť si verní a byť si vo všetkom oporou. Je veľmi dôležité byť úprimný a dať tomu druhému šancu, aby mohol byť aj on úprimný spolu so svojimi slabosťami či vecami, o ktorých sníva,“ dodal na záver herec, ktorý ešte stále nenašiel svoju spriaznenú dušu.