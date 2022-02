Blízki exmanžela Silvie Kucherenko sa skrývajú v Odese: Rodina Sergeja sa obáva, čo bude

Modelka Silvia Kucherenko (39) je síce už nejaký ten rok s ukrajinským podnikateľom Sergejom Kucherenkom (52) rozvedená, ale s jeho rodinou ostala v kontakte aj po ukončení manželstva.

Kým si otec ich syna Alexandra (11) odpykáva v base jedenásťročný trest za závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, blondínka sa snaží všemožne v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine pomáhať jeho blízkym, ktorí žijú vo vojnou zmietanej zemi. I keď bývajú v rôznych mestách, všetci hlásia, že situácia je naozaj vážna a nič nie je nafúknuté. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na Ukrajine zúri v týchto dňoch vojna, ktorá postavila zo stoličiek všetky politické špičky, ale aj národy sveta. Civilisti sa ukrývajú v bunkroch a sú odkázaní na humanitárnu pomoc zvonka. Útok ruskej armády zasiahol mnoho rodín, ktoré z krízových oblastí utekajú, alebo sa skrývajú v podzemných bunkroch. Znepokojený je celý svet a dni hrôzy prežívajú hlavne Ukrajinci, ktorí sa z hodiny na hodinu ocitli vo vojne.

Medzi nich patrí aj rodina exmanžela Silvie Kucherenko, Sergeja, s ktorými je modelka v dennom kontakte. Neďaleko mesta Odesa, kadiaľ prechádzali ruské jednotky a kde prebiehali boje, totiž žije Sergejova mama, priamo v meste býva aj podnikateľova sestra, ktorá má malé dieťa a ďalšia časť jeho rodiny je priamo v Kyjeve, kde teraz prebiehajú silné boje. Kúsok od metropoly už Rusi obsadili letisko či černobyľskú jadrovú elektráreň a chcú postupovať ďalej: „Sme v kontakte. Obávajú sa, čo bude, ale vyčkávajú,“ povedala blondínka pre Nový Čas.

Sergejovej rodine ponúkla, že ich na Slovensku kedykoľvek prichýli. Modelka potvrdila, že situácia na Ukrajine nie je nijako nafúknutá a je to tam presne také hrozivé, ako médiá ukazujú. Ukrajinská vetva rodiny Silvie Kucherenko má v modelke oporu. Vedia, že ich zoberie pod svoje krídla, ak by museli z vlasti utiecť v záujme záchrany svojich životov a že by u nej našli pomoc.