Inšpirujte sa slovenskými celebritami: Toto sú účesové trendy 2022! Ktorý sa vám páči najviac?

Perfektný strih, návrat do 90. rokov, prirodzené farby, ale aj rôzne doplnky, ktoré zvýraznia vašu korunu krásy.

To všetko sú vlasové trendy tohto roku.

Bob

Účes, ktorý bol populárny pred pár rokmi a ikonickým ho spravila Victoria Beckham, je znovu na výslní. Nosí sa v dlhšej aj kratšej verzii, musí byť však perfektne ostrihaný, tak ako ho má Ivana Gáborík (35). Vtedy s ním nemáte žiadne starosti, pretože drží, aj keď si len obyčajne vysušíte vlasy fénom. Môžete ich však aj natočiť žehličkou a vytvoriť tak prirodzené vlny.

90. roky

Do popredia sa dostávajú aj účesyz 90. rokov, najmä luxusná oldschoolová fúkaná. Tá najlepšie drží, ak sú vlasy postupne zostrihané do viacerých dĺžok, aby pekne vytvárali objem. Moderátorke Eve Evelyn Kramerovej (31) tento účes veľmi pristane. Ak máte riedke vlasy, radšej ho neskúšajte, bude pôsobiť, akoby ste ich mali ešte menej.

Shags

Karina Qayumová (15) má prirodzene kučeravé vlasy, s ktorých úpravou je naozaj veľa roboty. Mladej herečke to však evidentne ide, pretože sa pýši momentálne najpopulárnejším účesom, ktorý sa volá Shags - nedbalá ofina a objemné kučierky.

Lesklé vlasy

Trendom minulého roka bola lesklá pleť a tento trend prišiel aj do vlasovej starostlivosti. Speváčka Veronika Nízlová (35) si vybrala verziu uhladených vlasov, zopnutých do rovného copu. Nezáleží na tom, či máte svoju korunu krásy dlhú alebo krátku, dôležité je, aby sa leskla. To dosiahnete rôznymi stylingovými prípravkami, ktoré dodajú lesklý finiš.

Prirodzené farby

Ak si farbíte vlasy, mali by vyzerať, že ste sa s takými narodili - prirodzene. Herečka Katarina Van Derham (46) svoju blonďavú hrivu osviežila zopár prameňmi melíru, ktorý však nepôsobí umelo, ale akoby vám farbu vlasov vytiahlo slniečko. Takže in sú všetky prirodzené odtiene farieb.