Celebritný recept na nedeľu: Kuracie mäso v marináde od Ivana Tuliho Vojteka

Herec Ivan Tuli Vojtek (59) je známy svojím optimistickým pohľadom na svet.

Netají sa tým, že je veľký gurmán, akurát mu je ľúto, že všetko, čo mu chutí, odborníci na výživu považujú za nezdravé! Nuž ale, občas môže každý zhrešiť, a tak herec ponúka svoj obľúbený recept - mäso v „marianáde“.

Nedajte sa zmiasť, naozaj nejde o nové slovo v slovníku slovenského jazyka, to len Tuli pomenoval marinádu po svojej manželke Márii. Tentoraz servíroval kuracie mäso na domácom kváskovom chlebíku, ktorý upiekla Mária, a ako prílohu ponúkol aj sterilizovaný karfiol - ako ináč, taktiež domáci. Tuli je totiž špecialista na zaváranie!

Potrebujeme:

cca 500 g vykostených kuracích stehien (môže byť aj iné mäso)

chlieb

sterilizovaný karfiol v sladkokyslom náleve

olej alebo masť na vysmážanie

Na „marianádu“:

6 vajec

6 PL horčice

6 PL zemiakového škrobu

soľ

Postup:

Vykostené mäso umyjeme a osušíme (netreba soliť, ak, tak len primerane). Urobíme si „marianádu“, čo je vlastne cestíčko - v miske rozhabarkujeme vajcia, škrob a horčicu, a osolíme. Vznikne vláčne cestíčko, do ktorého namočíme mäso a premiešame. Na panvici si rozpálime olej alebo masť a vysmážame mäso dozlatista. Môžeme podávať s chlebíkom a so sterilizovaným karfiolom, ale prílohe sa medze nekladú - podľa toho, čo komu chutí - podávame napríklad s ryžou, so zemiakmi a pod.