Dávid Žbirka pre otca: Prvý hit po smrti!

Po smrti legendárneho speváka Mira Žbirku († 69), ktorý nečakane skonal na opakovaný zápal pľúc, vychádza nový hit.

Skladba vzišla z koprodukcie jeho syna Dávida Žbirku (28), ktorý sa vydal po stopách svojho otca a momentálne tvorí v Londýne. Vydanie albumu bolo totiž Mekyho posledným prianím. V piesni, ktorá nesie názov Nie si sám sa Mekyho syn Dávid prihovára fanúšikom slovami: „Nechcem, aby to znelo trápne, myslím si, že zo začiatku bola snaha od ostatných, že nemusím robiť hudbu ako otec, nemusíš robiť to isté. Ale myslím si, že už sa z toho upustilo, myslím, že to už vzdali. Pretože ja to musím robiť presne tak, ako to robil on.“