Hrycová a Bebjak sa boja o priateľov na Ukrajine: To, čo prežívajú oni, onedlho môžeme prežívať aj my!

Plná obáv a šokovaná! Takto sa cíti Wanda Adamík Hrycová (44), ktorá je od včerajšieho rána v nemom úžase. Od roku 2014 sa totiž často zdržiavala na Ukrajine, kde nakrúcala film Čiara a následne aj seriál Slovania v spolupráci s režisérom Petrom Bebjakom (51).

Wanda tam dokonca na nejaký čas presťahovala aj svoju rodinu. Krajina a ľudia im prirástli k srdcu a našli si tu aj plno kamarátov. O tých majú teraz nevysloviteľný strach.

Hrycová strávila na Ukrajine niekoľko rokov. Okrem toho, že si tu vybudovala pracovné zázemie, po čase sem presťahovala aj rodinu. Všetci si tu našli kamarátov a krajina im prirástla k srdcu. Práve to teraz známej producentke krváca, keď sa od včera rána v nemom úžase pozerá na zábery z krajiny, ktorú napadli ruské vojská.

„So svojimi priateľmi som v kontakte a je to hrozné. Sú zmätení, šokovaní, nevedia, čo robiť. Cítila som sa tam ako doma. Našla som tam srdečných a láskavých ľudí, ktorí mi vstúpili do života vďaka práci, ale zostali natrvalo ako priatelia, aj keď sa pracovný projekt skončil,“ opísala situáciu blondínka, ktorá sa snaží podať pomocnú ruku.

„Ponúkli sme im pomoc s ubytovaním detí, rodín, píše mi veľa kamarátov zo Slovenska a z Česka a ponúkajú pomoc, sú veľmi solidárni. Ukrajinci sú zatiaľ paralyzovaní a v šoku. Okrem toho je tam veľký chaos... Riešime to,“ dodala producentka.

Mala predtuchu

Situácia u susedov nedávala Wande dlho spávať. „Sledujem situáciu na Ukrajine už dlhšie a, žiaľ, ten útok ma neprekvapil. Putin je šialenec, ktorý sa nezastaví pred ničím a myslím si, že je aj v našom záujme ho čím skôr zastaviť. Nikto dnes nevie predpokladať, ako sa toto môže skončiť, lebo on nekoná logicky... Bojím sa o Ukrajinu, o svojich priateľov, ale bojím sa aj o Slovensko a budúcnosť celej Európy. Obávam sa, že toto je historický okamih, míľnik, ktorý zmení celú geopolitickú situáciu. Je to koniec mieru v Európe. Pôvodca všetkého zla je jeden paranoidný psychopatický blázon a jeho lokaji v Kremli. V rukách Putina je to ríša zla,“ dodala Hrycová, ktorú pre Nový Čas doplnil režisér Bebjak:

„Pre mňa je to osobnejšie, pretože sa to týka ľudí, ktorých poznám. Je to frustrujúce a ťažšie sa to dá vôbec pochopiť a vnímať, že sa tu dostala nacistická rétorika, na základe ktorej je vyvolaná vojenská agresia. Ja som si ešte pred dňom, ako začali vybuchovať ukrajinské mestá, s tými ľuďmi písal. Boli znepokojení. Teraz už od nich nemám žiadnu odpoveď. To všetko, čo prežívajú Ukrajinci, onedlho môžeme prežívať aj my a na základe toho by sme sa mali aj správať.“