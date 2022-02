Šmahel platí za lukratívny kšeft vysokú daň: Popálenina druhého stupňa a prišité odrezané prsty!

V najdrsnejšej reality show, ktorú vysiela televízia Markíza, sú nielen súťažiaci vážne dochrámaní, ale ani moderátor sa tam nemá ako v bavlnke. Aj keď nie je fitnesák Martin Šamahel (39) súťažiaci, nešťastie sa mu nevyhýba.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Exmanžel moderátorky Miriam Kalisovej má už na tele niekoľko vážnych zranení, pri ktorých si vytrpel neskutočne veľa bolesti. Nechýbalo veľa a mohol ostať navždy dokaličený. Zachránila ho promptná reakcia okolia a lekárov.

Dvanásť slovenských a českých celebrít spolu s dvanástimi obyčajnými súťažiacimi bojujú vo dvoch tímoch o prežitie v nemilosrdnej džungli Dominikánskej republiky. V ohrození života sa však počas súťaže už ocitol aj moderátor Martin Šmahel. „Survivor je najťažšia reality show na svete a ten, kto o tom pochybuje, by mal lepšie sledovať zúbožené a dochrámané telá hráčov,“ vyjadril sa.

„Ja už mám na konte popáleninu druhého stupňa na zápästí a preseknuté prsty chodidla, ktoré museli byť znovu prišité,“ šokoval športovec. Fotografiu bez prstov sa neodvážil na sociálnej sieti zverejniť, bolo to vraj dosť nechutné. Avšak aj záber už prišitých prstov je len pre silné žalúdky: „Foto je už desiaty deň po operácii, skoršiu fotku by Instagram nezniesol. Show must go on, žiadnu pauzu nečakajte,“ napísal nebojácny moderátor. Zutekať domov nie je jeho štýl.