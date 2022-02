Známe tváre posielajú našim susedom slová plné podpory: Bratia Ukrajinci, modlíme sa za vás!

Konflikt na Ukrajine nenechal chladnými ani naše známe tváre, ktoré ostro sledujú dianie u našich východných susedov.

Európa je hore nohami, politické špičky prijímajú opatrenia, ale ten, kto najviac trpí, je ukrajinský ľud. Mnohé celebrity ukázali, že majú srdce na pravom mieste a našim ukrajinským susedom posielajú slová plné podpory a spolupatričnosti.

Paviel Bendler (37), kaderník

Moja mama, brat aj synovec sú momentálne na Ukrajine. Mama má veľa vybavovania po smrti otca. Dnes mi volala, že je zhrozená, aký nastal chaos, nič nevie vybaviť a vôbec nevie, čo má robiť. Počítače nefungujú, pred bankomatmi je kopa ľudí, úrady, inštitúcie zavreli. Ja nemám slov. Ak príde k najhoršiemu, tak sa presunú na východ Slovenska, kde má moja mama byt, takže bývať majú kde. Všetko pozorne sledujem a nechápem, prečo k takému niečomu došlo.

Zuzana Fialová (47), herečka:

Moje srdce je s vami na Ukrajine.

Milka Vášáryová (79), herečka

Ja to považujem za zločin voči našim susedom. Som z toho vydesená, lebo sa mi vybavujú situácie z roku 1968, stále na to myslím, čo som vtedy prežívala. Mám z toho strach a mám strach z toho, čo sa všetko na Slovensku urobilo kvôli tomu, aby obhájili tieto kroky a tak ďalej a tak ďalej. Videla som nedávno tie demonštrácie, kde pálili ukrajinskú zástavu v parlamente. Je to hanba pre nás všetkých.

Petra Tóth (35), šperkárka

Situáciu na Ukrajine pozorne sledujem a najmä ako matka dvoch dcér (3 a 6 rokov) bola moja prvá myšlienka, do akej doby sa moje dcéry narodili, najskôr pandémia a neskôr vojna u našich susedov. Mali sme kolegyňu v našich predajniach z Ukrajiny, mám ukrajinského kamaráta fotografa Olesa a rovnako aj pani Oksanu, ktorá pre nás pracuje. Zaujímam sa o ich osobné skúsenosti a názory. Mám obavy a strach, keď je vojnový konflikt dnes tak blízko nás, prečo by nemohol byť zajtra aj u nás? Táto neistota prudko otrasie našou spoločnosťou. Nikto z nás nevie, čo bude, a musíme sa všetci pripraviť na všetky scenáre. Mám nádej, že nás tieto udalosti spoja, a dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a mier.

Petra Polnišová (46), herečka

Včera som mala narodeniny. Najsmutnejšie narodeniny, aké som kedy mala. Ukrajinci, modlím sa za vás.