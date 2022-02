Najznámejší bača z televíznej reklamy, herec Jevgenij Libezňuk: Strach o milovaných na Ukrajine!

Strach o milovaných! Rodený Ukrajinec, herec Jevgenij Ivanovič Libezňuk (60), známy divákom najmä ako bača z televízne reklamy pre slovenský reťazec, dlhé roky žije a pôsobí na Slovensku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V jeho srdci má však vojnou zmietaná Ukrajina svoje miesto a lásku a oddanosť k svojej krajine pociťuje neustále. Vojenský konflikt však jeho ideály roztrieštil v priebehu minút. Jeho rodičia, sestra, synovci, kamaráti a ďalšia rodina, ktorí žijú na západe krajiny, sú podľa jeho slov vo veľkom nebezpečenstve. Libezňuk je útokmi na svoju krajinu šokovaný a ako priznal Novému Času, v prípade vyhrotenej situácie nebude váhať ani sekundu, aby svoju rodinu pred tankmi a bombami uchránil na Slovensku.

Libezňuk sa narodil na Ukrajine, v obci Kemieň, no svoje zázemie nakoniec našiel na východe Slovenska. Tu pôsobí v prešovskom divadle a svoju popularitu získal aj vďaka vtipnej reklamnej postave baču pre známy slovenský potravinový reťazec. K svojej národnosti a krajine pod žlto-modrou vlajkou sa s hrdosťou hlási, no dnes jeho srdce zaplnili smútok a obrovské obavy.





Umelec má totiž na rodnej Ukrajine celú rodinu a aj mnoho kamarátov, ktorí sa ocitli doslova v ohrození života po tom, čo Rusko zaútočilo na jeho rodnú zem. „Komunikujem s rodinou a všetci sú veľmi vystrašení. Strieľalo sa na 120 kilometrov od nich, teraz aj na leteckú základňu, ktorá je už len nejakých 60 kilometrov od ich bydliska. Je to také všelijaké,“ povedal Novému Času Libezňuk, ktorý rovnako ako väčšina ľudí neveril, že nakoniec sa niečoho takého dožije.

„Nikto neveril, že sa to vôbec začne. Teraz už naozaj neviem povedať, čím sa to môže skončiť. Môže sa to skončiť veľmi zle, môže sa to skončiť veľmi rýchlo, ale pochybujem, že sa to tak veľmi rýchlo skončí. Dnes ráno sme sa zobudili a už je úplne iný svet, zrazu je všetko úplne iné,“ priznal zmätený herec, ktorý sa z celej situácie nevie spamätať a pripadá si ako v tom najhoršom sne.