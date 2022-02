Hrycová vie, čo sa na Ukrajine naozaj deje: Strach o kamarátov! Na Putinovi nenechala nitku suchú

Situácia na Ukrajine sa vyostruje. Napadnutie nášho susedného štátu Ruskom sleduje celý svet a reakcie na seba nenechali dlho čakať. Útok odsúdila aj producentka Wanda Adamik Hrycová (44), ktorá má na Ukrajine kamarátov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hrycová na Ukrajine nakrúcala film Čiara, ale aj seriál Slovania, pripomína portál Život. "Mám tam veľa priateľov, čo začalo ako profesionálna spolupráca mnohokrát prerástlo do kamarátstva. Som s nimi v kontakte niekoľko dní, odkedy situácia eskaluje. Dnes ráno, keď sa to udialo, tak si telefonujeme a píšeme," vysvetlila týždenníku Život Wanda.

Jej kamaráti sú podľa jej slov vydesení a paralizovaní strachom. "Nevedia, čo robiť. Cesty sú upchaté, bankomaty nefungujú. Je to veľmi zlé. Sú naozaj v šoku, oni naozaj nečakali, že ten blázon to dotiahne takto ďaleko. Že to vyeskaluje do otvoreného vojenského konfliktu," povedala nešťastná Hrycová narážajúc na ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Producentka hľadá spôsoby, ako by vedela pomôcť. "Mimoriadne oceňujem, že mi píše veľmi veľa Slovákov a kamarátov z Čiech, pretože vedia, že tam mám vzťahy. Ponúkajú možnosti ubytovania pre deti a rodiny, v prípade že by to bolo nevyhnutné. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Riešime zdravotnícky materiál. Nie je to nijakým spôsobom organizované, je to veľmi impulzívna pomoc," hovorí Wanda.

To, čo sa aktuálne na Ukrajine deje, ju podľa jej slov neprekvapilo. Príhovor Putina ruskému ľudu je podľa nej "to najdesivejšie, čo kedy v živote videla". "Považujem ho za šialenca. V šialenej hlave vznikajú šialené myšlienky. Vzhľadom na to, že on nemá opozíciu, tak je to zvrchovaný zemepán. Čo sa mu v tej hlave zrodí, to si vie aj urobiť," povedala Wanda.

Ako producentka tvrdí, je na čase brať situáciu vážne. "Verím tomu, že aj Slováci, ktorí mali doteraz pocit, že Rusko je veľký brat a Putin je poloboh, si to uvedomia. Toto už nie je sranda," uzavrela pre Život Hrycová.