Ženích Dušan zo Svadby na prvý pohľad nenechal nič na náhodu: O svojom veľkom dni mal jasnú predstavu!

Prípravy na svadbu neprežívajú len nevesty, na svoj výzor dbajú aj muži. Dôkazom je aj ženích Dušan, ktorý si v spoločnosti kamaráta vyberal oblek na svoj veľký deň. A vyzerá to tak, že predstavu mal viac než jasnú! Ako to dopadlo, si pozrite vo videu, to najhlavnejšie však uvidíte v šou Svadba na prvý pohľad už 1. marca, na Markíze.