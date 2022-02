V lietadle, ktoré sa zrútilo na Zlaté piesky mal sedieť aj Pavol Hammel: Nenasadol len vďaka šťastnej zhode okolností

Pred 46 rokmi sa spevák Pavol Hammel (73) druhýkrát narodil.

Mal totiž sedieť v lietadle Iliušin Il-18B, letiacom z Prahy do Bratislavy, ktoré sa v roku 1976 zrútilo na Zlaté piesky. Až teraz sa bol pozrieť na trosky lietadla, v ktorom zahynulo 76 ľudí. Tragédiu prežili iba traja a, ako žijúca legenda slovenskej hudobnej scény prezradila, do stroja nenasadla len vďaka šťastnej zhode okolností.

Výstava trosiek lietadla, ktoré havarovalo v roku 1976 na Zlatých pieskoch, je od posledného leta prístupná návštevníkom dopravného múzea v Bratislave. Možnosť obzrieť si zvyšky stroja po tragédii, pri ktorej zahynulo 76 ľudí, využil aj spevák Pavol Hammel. S návštevou však otáľal preto, že v havarovanom lietadle, ktoré smerovalo z Prahy do Bratislavy, mal sedieť aj on.

„Je to pre mňa spomienka na deň, keď som sa druhýkrát narodil. Hoci som v lietadle osobne nesedel, uvedomujem si, aké veľké šťastie som mal, že som to prežil,“ povedal autor mnohých slovenských hitov. Zo 79 ľudí na palube prežili iba traja, ktorí sedeli v zadnej časti. Prezradil, že keby do lietadla nakoniec nastúpil, asi by si pravdepodobne sadol dozadu. „Preto verím, že by som prežil, aj keby som nakoniec v lietadle bol,“ premýšľa po rokoch Hammel.

Zaspal odlet

Legendu slovenskej popovej hudby zachránila od smrti iba šťastná náhoda. Bol totiž po prehýrenej noci, a hoci mal už kúpené letenky, osudný let z Prahy do Bratislavy dňa 28. júla 1976 nestihol. „Prišiel som po preflámovanej noci na letisko, dal som si ešte niečo pod zub a zaspal som. Keď som sa zobudil, lietadlo už bolo vo vzduchu. Rozčuľoval som sa, že som nepočul ani poslednú výzvu,“ zaspomínal na osudné chvíle Hammel.

Keď sa na letisku v Prahe dozvedel, že lietadlo spadlo, bol v šoku, no potom pocítil obrovskú úľavu. Napriek tragédii sa nebál nastúpiť na najbližší let do Bratislavy. „Nejak som sa domov dostať musel. Samozrejme, malé obavy tam boli, ale povedal som si, že 2 lietadlá za sebou spadnúť nemôžu,“ doplnil spevák, ktorý sa po rokoch už k udalosti stavia s nadhľadom. Jeho rodina si však myslela, že do osudného lietadla naozaj nastúpil. Zatelefonovať z Prahy domov do Bratislavy vtedy totiž nebolo také ľahké ako dnes. „To, že som živý, zistili, až keď som prišiel,“ uzavrel.

Pilot klesal rýchlejšie, než bolo povolené

Do jazera Zlaté piesky v Bratislave 28. júla 1976 spadlo štvormotorové turbovrtuľové lietadlo sovietskej výroby Iliušin Il-18B, ktoré letelo z Prahy. Pri nehode zahynulo 76 zo 79 cestujúcich a členov posádky. Ide o najtragickejšiu leteckú nehodu Československých aerolínií (ČSA) na území Česko-slovenska.

Lietadlo dostalo o 9.29 hod. povolenie pristáť. Inštrukcie pre priblíženie prišli o 9.35 hod. Problém nastal, keď sa ukázalo, že je lietadlo o 300 metrov vyššie, než predpokladal dispečer. Posádka začala prudko klesať - rýchlejšie, než bolo povolené. Stroj zostupoval o 22 m/s namiesto povolených 15 m/s a dosiahol rýchlosť 435 km/hod.

Nasledovala séria ďalších technických chýb, pri ktorých jeden z členov posádky omylom vypol motor. Druhý sa zasa pre vysokú rýchlosť vypol automaticky a nasledoval náraz. Od 28 júla 2021 je v bratislavskom dopravnom múzeu výstava venovaná tejto tragédii. Potrvá do konca mája.