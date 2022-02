Víťaz X-Factora v Maďarsku Ricco Šarközi: Dostal ponuku, ktorá sa len tak neodmieta

Spevák Richard Ricco Šarközi (34) vyhral s vtedy parťáčkou Claudiou maďarskú verziu talentovej šou X-Faktor.

Ricco, ktorý ochrnul pri vážnej dopravnej nehode, prežíval jedno životné trápenie za druhým. Napriek všetkým životným skúškam si však zachoval svoj povestný optimizmus, ktorý sa mu vyplatil. Po veľkom trápení sa totiž aj naňho obrátila šťastena. Aktuálne vyštudovaný operný spevák pôsobí ako sólový interpret, ktorý najnovšie rozbieha aj kariéru moderátora.

Mimoriadne nadaný spevák Richard Šarközi za svoj krátky život zažil to, čo by niekto nezažil ani za tri životy. Vážna nehoda, smrť milovaného brata, to sú všetko veci, ktoré speváka hlboko zasiahli. Po ťažkom období sa však naňho usmialo šťastie. Dostal totiž ponuku, ktorá sa len tak neodmieta. Bude novou moderátorskou tvárou relácie RTVS Dedovizeň, ktorá v novej sérii zmení svoju podobu.

Obľúbený magazín, ktorý približuje kultúru známych i menej známych predstaviteľov národnostných menšín na Slovensku i Slovákov v zahraničí, prichádza s novým konceptom. Dedovizeň - Všetky chute Slovenska. Do tejto relácie televízia RTVS hľadala moderátora a voľba padla práve na Ricca. „Áno, je to pravda. Vystupoval som tam už ako hosť. Televízia ma oslovila koncom októbra, je to pre mňa stále niečo nové a obdivujem každého jedného moderátora. Musím si dávať pozor na slovenčinu. Je to skvelý tím ľudí, ktorí ma stále niečo učia. Je to pre mňa veľká škola a veľmi sa na to teším,“ prezradil Novému Času budúci moderátor.