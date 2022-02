Hviezda Hornej Dolnej Peter Sklár vo vytržení: Bude z neho (ne)vlastný dedo

Známy herec Peter Sklár (54) má rozhodne dôvod na radosť.

Do ich rodiny totiž už o pár mesiacov pribudne malé bábätko. Sklár, ktorý žije dlhé roky po boku partnerky Moniky, si dobre rozumie aj s jej dcérou Lindou (36), ktorej je herec takmer ako vlastný otec. Majú krásne vzťahy, a preto niet divu, že sa na príchod malého krpca nesmierne všetci tešia. Linda, ktorá kedysi randila s frontmanom kapely Lucie Davidom Kollerom (61), teraz našla šťastie po boku iného muža.

Starosta z obľúbeného seriálu Horná Dolná Peter Sklár bude dedkom. Nie tak úplne vlastným, ale bude. Dcéra jeho dlhoročnej partnerky Moniky Linda Wágnerová, ktorá stojí v pozadí viacerých televíznych seriálov či projektov, sa totiž stane o pár mesiacov mamou. Nečakane sa totiž pochválila tehotenským bruškom a vyzerá to tak, že už má prvý trimester za sebou.

Podľa informácií Nového Času by mal byť otcom jej prvého dieťaťa jej kolega, ktorého mala spoznať počas nakrúcania. Spolupracovali spolu na pripravovanom jojkárskom seriáli Iveta, kde si hlavnú postavu zahrala speváčka a herečka Alžbeta Ferencová. Tá Linde hneď gratulovala a uštipačne poznamenala: „Gratulujem a mohla by sa volať Iveta, veď Iveta za to môže.“

Budúci rodičia dokonca spolupracujú aj na ďalšom markizáckom seriáli Svätý Max. Sklárovci sa vnúčaťa nevedia dočkať. „Mal som obrovskú radosť, aj keď Linda nie je moja biologická dcéra. Oznámili nám to krásne, doniesli nám prvú fotku z ultrazvuku,“ prezradil Novému Času Sklár, ktorého čakajú veľmi príjemné dedkovské povinnosti.