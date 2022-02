Veronika Nízlová prežíva obrovský strach o dcéru: Skončila v nemocnici

Radosť striedajú slzy v očiach. Speváčka Veronika Nízlová (35) je od novembra minulého roka šťastnou mamou dcérky Ney.

Z brunetky je slobodná mamička, ktorá má celú starostlivosť na svojich pleciach. Identitu otca Veronika nechcela odhaľovať, avšak nedávno sa herec a spevák Matúš Kolárovský (20) predsa len objavil u nej doma a pravda vyšla najavo. Aj keď je otcom, s babami nežije, a tak zostáva celá starostlivosť o batoľa na speváčke, ktorá je teraz strachom bez seba. Bezradná sa po dňoch vysokých teplôt svojej dcéry s ňou musela náhliť do nemocnice.

Veronika Nízlová je už pár mesiacov šťastnou mamou dcérky Ney, no život to zariadil tak, že princeznú vychováva bez otca. A tak nielen všetky radosti, ale aj starosti a strach musí zvládať úplne sama, bez milujúceho partnera. „Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré,“ povedala vtedy speváčka. No nakoniec sa ako mávnutím čarovného prútika všetko zmenilo a herec a spevák Matúš Kolárovský sa k dcérke priznal.

To však nič nemení na veci, že Veronika je stále na všetko sama, keďže Matúš neplánuje žiť s babami ako rodina. O to náročnejšie je to práve teraz, keď Veronika prežíva dni ako z desivého sna. Je strachom bez seba, keďže jej dcérku trápia vysoké teploty a nič nepomáha. Rozhodla sa tak neodkladne utekať do nemocnice. „Prvýkrát máme teplotu. Uff, a ideme do nemocnice,“ zazneli slová ustráchanej maminy. Hodiny strachu o dcéru, čakajúc na verdikt lekárov, sa zdali nekonečné. Ako však Veronika priznala, teplotu sa podarilo zraziť a jej dcéra sa má už o niečo lepšie, ale strach, ktorý prežívala, by rozhodne nechcel nikto zažiť.

Priznal sa

Trvalo dlhší čas, kým sa mladý Kolárovský odhodlal na veľký krok a konečne priznal, že je otcom Ney. Všetko prezradil v pesničke s názvom My, ktorú venoval svojej dcérke. „Myslím, že Boh mi dal najväčší dar. Vždy, keď sa pozerám na tvoju tvár. Tvoja krv je aj moja, moja krv je aj tvoja. Si ako drahokam mora, aj keď mi hovoria opak, budem bojovať jak vojak,“ spieva Matúš a slzy mu stekali po tvári. Dcéru tak napokon priznal a zdá sa, že malá princezná nakoniec nepríde o lásku od oboch rodičov.