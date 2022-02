Attila Végh oslávil príchod dcérky Dorotky na svet netradične: Z pôrodnice rovno sem

Nezastavil sa. Slovenský zápasník MMA Attila Végh (36) už o pár dní predvedie svoje tanečné schopnosti v šou Let’s Dance.

No aj v súkromí sa mu dejú veľké veci, keďže sa uplynulý utorok stal hrdým dvojnásobným otcom. Jeho manželka Natália (27) mu porodila dcérku Dorotku, a tak sa ich synček Attila (2) teší z malej sestričky. Oslavy však šli bokom a zápasník sa priamo z pôrodnice náhlil do tanečných topánok. Svoj výkon totiž nechce nechať na náhodu.

Attila Végh berie tréningy a prípravy na veľkolepú šou Let’s Dance naozaj poctivo. Jeho milovaná polovička Natália mu uplynulý utorok priviedla na svet dcérku Dorotku. „Som strašne rád a šťastný, že sa nám narodila zdravá dcérka. Mamina aj dcérka sú v poriadku, a to je hlavné. Nečakali sme, že to bude v takomto výnimočnom dátume. Mali sme termín 21. 2., ale nakoniec sa narodila 22. 2., a to ešte aj 8 minút chýbalo a malinká by sa narodila o druhej poobede. Máme radosť a, ako hovorím, najhlavnejšie je to, že sú zdravé a úplne sa zatiaľ podobá na malinkého,“ prezradil Végh pre Nový Čas.

Attilove kroky z pôrodnice však neviedli na bujarú oslavu, ale hneď smerom do Bratislavy, kde už ho čakali jeho tanečné topánky. „Neoslavoval som aj kvôli opatreniam a tým, že máme už aj malinkého, tak to obnáša nejaké povinnosti. A k tomu všetkému sa musím sústrediť na Let’s Dance. Nevynechal som ani v ten deň tréning. Porodila moja manželka, bol som tam s ňou ešte nejakú hodinu a pol a hneď som išiel na tréning. Takže aktívne som šiel makať, lebo nemôžeme strácať čas, keďže živé prenosy sa blížia,“ doplnil šťastný Végh.