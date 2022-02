Šou Svadba na prvý pohľad štartuje poriadne zostra: Ženích, ktorý by aj ľady roztopil!

Horúci začiatok! Veľkolepá šou známa po celom svete Svadba na prvý pohľad sa už onedlho objaví na obrazovkách a Záhorská Bystrica si tentoraz dala poriadne záležať.

Hneď v prvej svadobnej dvojici sa totiž objaví Dušan (30), ktorý pracuje ako manažér, no má aj iný bočák, keď svoje vypracované svaly predvádza ako model. Jeho telo tak rozhodne rozpáli nejednu diváčku pred televízorom, ale čo povie na svojho krásavca nádejná nevesta?!

Svadba na prvý pohľad sa dočkala svojho pokračovania a pripravených je hneď niekoľko zaujímavých párov. Hneď prvý ženích pritom nie je žiadny anjelik a okrem toho, že sa živí ako manažér internetového obchodu, nemá problém s nahotou a odkrývaním svojho tela. Možno aj preto mal v posledných rokoch viacero krátkych vzťahov. Tridsaťročný Dušan si totiž privyrába ako model a svoje vymakané svaly ukazuje rád a bez problémov.

„Tréning je jedno z mojich najväčších hobby, ktoré mám. Veľa ľudí si myslí, že som profi, ale ja cvičím pre radosť, lebo ma to napĺňa a je to môj životný štýl. Keď nepracujem, som vo fitku, varím alebo oddychujem,“ opísal svoj život v skratke fešák. Za ženu mu partia odborníkov vybrala mladučkú študentku Karin, ktorá je už štyri roky bez partnera a vo veciach lásky nie je veľmi skúsená. Na svojom konte má len jeden seriózny vzťah zo strednej školy. Je však zrejmé, že dvojica si na prvý pohľad padne do noty, no je otázne, či im to aj vydrží.

„Je vysoký, tmavý, pohľadný, presne pre Karin,“ nechajú sa počuť jej kamarátky, ktoré budú z budúceho ženícha priam slintať. Markíza tak rozhodne trafila čierneho, keď do šou povolala poriadne horúceho nádejného ženícha Dušana. Či z neho padne do kolien aj samotná nevesta, ktorá hľadá spriaznenú dušu prostredníctvom tejto šou, sa však dozviete už čoskoro. Ako bude prebiehať vzťah a prvé momenty po svadbe akčnej intelektuálky Karin a milovníka športu Dušana, si môžete pozrieť už budúci utorok na televízii Markíza.