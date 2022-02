Súkromné stretnutie moderátora Telerána a svetovej hviezdy: Vylial jej srdce, reakcia speváčky ho odrovnala

Moderátor Telerána Vratko Sirági si splnil veľký sen. Za veľkou mlákou sa mu dostalo pocty, o ktorej nesníval ani v najodvážnejšom sne.

Už pred mesiacom sa na sociálnych sieťach pochválil fanúšikom, že ho čaká cesta do Las Vegas a to nebolo všetko. Moderátor si cez víkend užil koncert svojej obľúbenej speváčky Shanie Twain.

Mladík na ten večer zaručene do smrti nezabudne. Šou si vďaka miestam v prvom rade vychutnával plnými dúškami. Ako prezradil Markíze, potom sa stalo niečo neuveriteľné. Spolu s ďalšími tromi fanúšikmi sa dostal aj na pódium. Vratka však čakalo po koncerte obrovské prekvapenie.

Za moderátorom prišla osobne manažérka slávnej kanadskej speváčky.„Vratko, sme radi, že si si túto šou užil, veríme, že to bol pre teba pekný zážitok. Rada by som ti ale ešte niečo povedala. Pre teba sa tento večer ešte neskončil, ako jediný z koncertu sa dnes so Shaniou stretneš aj osobne," napísal nadšený moderátor na sociálnej sieti. Na súkromné stretnutie mali len päť minút, no Vratko na ne zaručene bude spomínať až do konca života.

Shania Twain ho úplne očarila. "Žiadne maniere, žiadne pozlátko, len ľudskosť a pokora. To ku mne dokráčalo 5,5 minúty po koncerte v zákulisí," opísal Vratko slávnu speváčku, pred ktorou si úprimne vylial srdce „Teší ma Shania, som Vratko, rád ťa spoznávam. Neviem veľmi dobre po anglicky, no rád by som ti povedal, že tvoja hudba mi vždy pomohla vo chvíľach, keď mi v živote do smiechu nebolo a dodnes som šťastný vždy, keď počúvam tvoje skladby. Robíš to skvele, ďakujem ti za to, je to pre mňa neuveriteľný zážitok,” povedal jej počas stretnutia.

Napokon neudržal slzy ani Vratko ani megahviezda. Jej reakcia ho úplne dostala. "Neviem vám opísať ten pocit, len si jednoducho predstavte, že vedľa vás stojí svetová hviezda, po vašich slovách vás chytí za ruku a vy vidíte, ako jej idú slzy z očí a vám tiež." Shania mu úprimne poďakovala za slová, aj jeho energiu." Keď som ju v 14 rokoch prvýkrát počul hrať v rádiu, povedal som si, táto je iná, asi bude moja obľúbená. Som rád, že som sa nemýlil," zhodnotil na záver Vratko. Zo stretnutia neodchádzal len s úžasnými spomienkami, ale aj so spoločnou fotkou, ktorú zavesil na instagram.