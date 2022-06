Tanečník Peter Modrovský sa zviditeľnil v súťaži Let´s Dance a to skutočne zúžitkoval vo svoj prospech. Jeho tanečná škola Dansovia praská vo švíkoch a najnovšie prichádza sympatický tanečník s veľkolepým projektom nazvaným ako inak, Modrák. Ten je kombináciou tanečného sústredenia, dychberúcej prírody, skvelých zážitkov a to všetko sa odohráva pod taktovkou Modrovského tímu špičkových tanečníkov v 120-ročnej tančiarni. Tou to však celé zďaleka nekončí, projekt Modrák vám vyrazí dych.