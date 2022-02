Herec z Nemocnice Richard Autner sa chce zmeniť od základov: Chystá sa na prerod v Tibete

Herec a hudobník Richard Autner (29), ktorý stvárňuje v seriáli Nemocnica úspešného chirurga Romana, je duchovne založený. Jeho najobľúbenejšia kniha je od filozofa Marka Aurelia Myšlienky k sebe.

Richardovu hudbu prirovnávajú k hudbe slovenského bigbítového a artrockového hudobníka Deža Ursinyho a vysnívanú má spirituálnu cestu do najväčšieho sídla dalajlámov. Aj keď umelcov život a plány pôsobia svetsky, má i on nepekný zlozvyk, s ktorým hádam v blízkej budúcnosti zatočí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Popularita talentovaného herca Richarda Autnera naberá na obrátkach, odkedy sa objavil v úspešnom jojkárskom seriáli Nemocnica v úlohe chirurga Romana Vargu, lámača ženských sŕdc, avšak drží sa pri zemi. Neustále chce na sebe pracovať. Najmä z duchovnej stránky. Vysnívanú má cestu do Tibetu, prezývaného Strecha sveta. Plánuje tam všeličo objavovať, ale pozrieť sa aj do svojho vnútra: „Byť v láskyplnom vzťahu so sebou samým. To sa musí každý naučiť sám,“ vyjadril sa.

Herec je dva roky tuhý fajčiar a nevylučuje, že na tejto ceste by sa, ako hovorí, „cigaretlí“ mohol zbaviť: „Dobre si uvedomujem, že fajčenie je jedna z najväčších hlúpostí, akú človek počas svojho bytia vymyslel. Cigareta sa mi spája s rannou kávou a posedením s priateľmi. Dobre si však uvedomujem, že kávu aj spoločnosť priateľov si viem vychutnať aj bez tejto neresti. Preto chcem prestať. Navyše, už na sebe pozorujem, že fajčenie má vplyv aj na moje športové výkony,“ povedal pre Nový Čas.