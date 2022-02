Moderátorka Karin Majtánová žúrovala so ženou svojho bývalého muža: Veľké zmierenie po rokoch!

Zakopali vojnovú sekeru! Moderátorka Karin Majtánová (47) si nedávno spravila výlet do Nitry, kde vystupovala v Dámskom večere. Tu si našla čas aj na zábavu, keď sa stretla s kamarátkami, s ktorými to poriadne roztočila.

Medzi nimi bola aj žena, ktorú by tam čakal len málokto. S bývalou kráľovnou krásy si totiž z kopýtka vyhodila aj súčasná žena jej bývalého manžela Juraja, s ktorým Karin po rozvode viedla vojnu. Zdá sa, že napätie sa medzi manželmi konečne rozplynulo a oni si konečne vedia prísť na meno. Exkluzívne Novému Času Karin prezradila, ako to skutočne je a odokryla aj detaily svojho rozvodu.





Majtánová je spokojná a darí sa jej nielen na pracovnom poli, ale aj v súkromnom živote. V minulosti to však vôbec nemala jednoduché a aj ona pretrpela nefunkčné manželstvo s Jurajom. Po rozvode to nebolo ružové a s otcom syna Samka si ešte donedávna nevedeli prísť na meno. Dnes Karin Novému Času priznala, prečo jej prvé manželstvo nevyšlo.

„S Jurajom sme sa nerozviedli, pretože by sa z mojej alebo jeho strany objavil niekto tretí, ale preto, že sme si my dvaja ako ľudia prestali rozumieť,“ vysvetlila nám brunetka s tým, že nakoniec obaja našli šťastie inde. „Po nejakom čase som si ja našla Peťa, dnes už môjho muža, on má Zuzku, s ktorou majú sedemročnú dcérku Emku,“ dodala, s tým, že si všetci rozumejú.