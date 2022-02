Otvorené priznanie herečky Petry Vajdovej: S príchodom pandémie sa mi uľavilo

Pandémia koronavírusu jej zlepšila život.

Aj keď si narobila v živote veľa problémov a skončila na protialkoholickom liečení v Kromeříži, príchodom manželstva s Martinom Hrnčiříkom (45) a syna Martinka (2) si urobila vo svojom živote poriadok.

Vrátila sa do divadla, pred kamery a jej bytie nabralo nový smer. V minulosti sa však pre svoje prešľapy a popularitu pohľadom ľudí nevyhla. Podľa jej slov sa s tým naučila ako-tak žiť, ale príchodom pandémie koronavírusu, keď väčšina ľudí zostala zatvorená doma, získala Vajdová pre ňu to najcennejšie - slobodu.

Petra Vajdová sa počas náročného životného obdobia stiahla do úzadia, no dnes sa opäť naplno usmieva. Dokonca si konečne splnila sen a zahrala si v novom filme V lete ti poviem, ako sa mám, kde stvárňuje postavu manželky premiéra. Aj keď sa jej teraz pracovne veľmi darí, pandémia koronavírusu jej prácu vtedy stopla a ona zostala doma so založenými rukami. Vrátila sa tak opäť na plnohodnotnú materskú dovolenku, čo jej aj padlo vhod.