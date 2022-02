Herec Marcel Nemec o trpkom boji so zákernou rakovinou: Najťažšie bolo povedať to mame!

Slovenský herec a komik Marcel Nemec (50) zvádza už pár mesiacov náročný boj s rakovinou.

Tú mu podľa jeho slov diagnostikovali úplnou náhodou pri operácii brušnej hernie ešte koncom minulého roka. Lekári mu museli vyoperovať slepé črevo a tiež časti tenkého a hrubého čreva. Ešte ťažšie bolo pre neho vymyslieť, ako to povedať svojej najbližšej rodine. Marcelovi zvieralo srdce pri pomyslení, ako to predostrie svojej milovanej mame, ktorá je pre neho všetkým.

Rakovina prišla do jeho života naozaj nečakane. Nemec po náročnej operácii, ktorá ju pred pár mesiacmi odhalila, šiel načerpať energiu za svojou rodinou. Azda najťažší krok ho však len čakal. Oznámiť túto správu najdôležitejšej osobe jeho života, milovanej mame, ktorá je pevným pilierom jeho života. Marcel s ňou má odmalička nádherný vzťah, preto ju nechcel ťahať za nos.

„Keď sme s bratom odchádzali z ambulancie onkologičky rovno do Kremnice, zhovárali sme sa aj o tom, ako to povedať mamine. Odmietal som klamať, no chcel som jej to povedať nejako zaobalene a hlavne postupne,“ začal vysvetľovať Nemec pre Nový Čas Nedeľa. „Povedal som jej, že po operácii brušnej hernie nastali nejaké komplikácie, ale že sa na tom pracuje. Potreboval som získať čas. Na druhej strane som jej to chcel povedať skôr, než sa to dozvie z novín alebo od susedy. Takže napokon som jej zatelefonoval a povedal, že mi diagnostikovali rakovinu,“ objasnil.

Čo však nečakal, bola jej reakcia, z ktorej zostal spočiatku poriadne prekvapený. Neskôr však pochopil prečo. Povedala: „Chvalabohu!“ Zostal som zaskočený: „Čo chvalabohu? Že ti to hovorím, alebo že mi diagnostikovali rakovinu?!“ Teraz zostala v pomykove maminka: „Čo? Ty máš rakovinu?!“ a rozplakala sa. Zle počula, čo som jej na začiatku povedal...“ dodal herec, ktorý sa však s chorobou rozhodol bojovať ako lev.