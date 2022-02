Tajný žúr katov v Bratislave: Do poroty Let’s Dance mieri veľká hviezda nemeckej verzie šou!

Veľké prípravy. Let’s Dance rozžiari tancom televízne obrazovky množstva obývačiek už 6. marca.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mená kompletnej zostavy celebritných súťažiacich sú už známe. Ich výkony bude prísnym okom sledovať porota v zložení Ďurovčík (50), Drexler (59), Vinczeová (41), ktorých doplní extravagantný Kubánec.Zoznamovanie a kutie piklov poroty už prebehlo. Nový Čas totiž prichytil hviezdne tváre v nočnej Bratislave, kde spriadali taktiky a plány pred štartom šou.

Šou Let’s Dance si za šesť sérií našla značné množstvo fanúšikov a po päťročnej odmlke sa vracia späť v plnej sile. Na tanečnom parkete sa bude zvŕtať jedenásť tanečných párov, ktoré budú chcieť pozdvihnúť pomyselný víťazný pohár. Po dlhšom utajovaní kompetentní odhalili všetky tajnosti a predstavili jedenásť celebritných párov, z ktorých niektoré sa so spoločenskými tancami stretávajú prvýkrát. O to podstatnejšia je samotná príprava a už teraz je jasné, že tréningy im dávajú poriadne zabrať a známe tváre si budú musieť siahnuť na dno svojich síl.

No nielen súťažiaci, ale aj samotní porotcovia budú opäť čakať nečakané. Úplným nováčikom v porote je Adela Vinczeová, ktorá je ostrieľanou harcovníčkou tejto šou - zastávala post moderátorky a neskôr aj súťažiacej. Priebeh súťaže sa však musí poriadne naplánovať a zasvätiť všetkých do celej šou. Porota tak nezaháľala a spoločne sa vybrala na tajnú poradu do známej bratislavskej reštaurácie. Novému Času sa porotcovských katov podarilo zachytiť krátko pred tým, ako sa stratili v útrobách noblesného podniku.

V nočnej Bratislave sa tak stretli nielen Ján Ďurovčík či Adela Vinczeová a režisér Pepe Majeský, ale aj nová hviezda z panelu porotcov Kubánec Jorge González. Temperamentný a extravagantný tanečník rozhodne prinesie nový svieži vietor do celej šou a, ako sa zdá, s ostatnými si hneď sadol. Pred podnikom sa rozliehal smiech a všetci sa evidentne dobre bavili. Medzi hviezdnym osadenstvom však chýbali stálice šou Let’s Dance. Podľa informácií Nového Času sa na tajné stretnutie nemohla dostaviť Tatiana Drexler, lebo žije v Nemecku a na otočku sa jej nedalo prísť.