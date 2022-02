Raper Separ a speváčka Tina po rozchode: Ako zvládli bitku o deti? Úprimné slová umelca

Zo začiatku to bol pre všetkých šok.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Keď sa v polovici augusta v roku 2020 raper Separ (35) a speváčka Tina (37) po šiestich rokoch manželstva rozišli, množstvo fanúšikov to vôbec nečakalo. Pôsobili ako stabilná dvojka, ktorá s láskou vychováva svoje dve deti - spoločnú dcéru Aničku (7) a Tininho syna Lea (8).Keď však išli od seba, dvojica mala na stole problém, ako si starostlivosť o ratolesti podelia.

Separ a Tina sa po šiestich rokoch manželstva rozhodli ukončiť svoj vzťah ešte v roku 2020. Nerozišli sa v zlom a napriek všetkému si stále rozumejú a obaja sa rovnakým dielom podieľajú na výchove nielen spoločnej dcéry Aničky, ale aj Tininho syna Lea, ktorého Separ stále berie ako svojho. „Frekventovaná otázka je, ako často mám deti. Týždeň ja, týždeň mama. A áno, aj Leo k nám stále chodí, veď mi je ako syn,“ vyjadril sa raper.

Leo, ktorého otcom je futbalista Richard Lásik, vyrastal po Separovom boku od útleho detstva. Ešte na začiatku ich vzťahu si raper k nemu vytvoril blízky vzťah, ktorý napriek tomu, že nie sú pokrvná rodina, trvá dodnes. „Nemal som skúsenosť so spolužitím s malým bábom, vlastne som ani netušil, čo to znamená a popravde som to vtedy ani nejako extra nechcel zisťovať, keďže som bol sám decko. No postupom času sa z nás stali naozaj dobrí kamoši. Dalo mi to oveľa viac, ako sa mi najprv zdalo. Aj keď nie som jeho otec, sme spolu stále a zažili sme toho už fakt veľa,“ priznal a opísal pred časom svoje pocity.